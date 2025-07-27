Gurbetçiler Türkiye'ye Yoğun Akınla Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gurbetçiler Türkiye'ye Yoğun Akınla Dönüyor

27.07.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıllık izin için Türkiye'ye dönen gurbetçilere, sınır kapılarında hızlı geçiş imkanı sağlanıyor.

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri yoğun şekilde devam ediyor.

Kara yoluyla anavatana ulaşmayı tercih eden vatandaşlar, Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından Edirne'de kısa süreli dinlenen gurbetçiler, daha sonra memleketlerine doğru yola koyuluyor.

Gurbetçi sezonunun başlangıcı olarak belirlenen 25 Haziran'dan bu yana söz konusu sınır kapılarından 164 bin araçla yaklaşık 670 bin gurbetçi yurda giriş yaptı.

Vatandaşlar, bu yıl sınır kapılarından çok daha hızlı geçtiklerini belirterek, fedakarca görev yapan emniyet ve gümrük personeline teşekkür etti. Öte yandan bazı gurbetçiler, özellikle Sırbistan sınır kapısında uzun süre bekletildiklerini ifade ederek, yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da (YTB) sınır kapılarında gurbetçileri karşılamayı sürdürüyor. Görevliler, Avrupa'dan gelen vatandaşlara kolonya, lokum, su ikram ederken, Bilim Teknik Dergisi ve Türk bayrağı da hediye ediyor.

YTB Başkanı Abdülhadi Turus da Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek sahadaki personelin çalışmalarını yerinde inceledi. Turus'a, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Cihangir Tüysüz ile YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk eşlik etti.

Gurbetçilerle yakından ilgilenen Turus, kendisinin de Almanya doğumlu olduğunu belirterek, geçmiş yıllarda Kapıkule'den memleketi Elazığ'a gitmek üzere defalarca sınır kapılarından geçtiğini dile getirdi.

Önceki yıllarda sınır kapılarında 7-8 saat beklediklerini hatırlatan Turus, bugün gelinen noktada hem modern tesislerin hem de hızlı geçiş imkanlarının bulunduğunu vurguladı.

Turus, gümrük çalışanları ve emniyet mensuplarına teşekkür ederek, YTB ikram standındaki görevlilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Göçmenler, Türkiye, Güncel, edirne, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçiler Türkiye'ye Yoğun Akınla Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

10:28
Kelimelerin tükendiği an Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
Kelimelerin tükendiği an! Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
05:20
Yangın yerini karıştıran iddia Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
01:31
Karabük 5 gündür yanıyor Yangının büyüklüğü kamerada
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada
19:03
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı Yaptığını pişkince itiraf etmiş
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
08:43
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 11:27:32. #7.11#
SON DAKİKA: Gurbetçiler Türkiye'ye Yoğun Akınla Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.