Gürcistan AB Entegrasyonunda Kararlı - Son Dakika
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Gürcistan AB Entegrasyonunda Kararlı

Gürcistan AB Entegrasyonunda Kararlı

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan'ın AB ile entegrasyon mücadelesinin süreceğini duyurdu.

18.12.2024 14:16
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu yönünde çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Avrupa Birliği'ne onurlu bir şekilde girmek için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başbakan Kobakhidze, Hükümet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan-AB ilişkilerini de değerlendirdi.

Kobakhidze, ülkesinde temaslarda bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bu sabah bir araya geldiğini, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin, olumlu bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Gürcistan ile Avrupa Konseyi arasındaki yakın işbirliğinin sürdürülmesi konusunda Berset ile mutabık kaldıklarını kaydeden Kobakhidze, "90'lı yıllardan beri çok yakın bir işbirliğimiz var. Bu işbirliğinin mümkün olduğu kadar aktif bir şekilde devam etmesi bizim çıkarımızadır." dedi.

Kobakhidze, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 2028'e kadar askıya alma kararının ardından başlayan gösterilere de değinerek, eylemcilerin temsilcilerini başbakanlığa davet ederek kendileriyle diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi.

"Avrupa Birliği'ne onurlu bir şekilde girmek için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullanan Kobakhidze, AB'nin, Gürcistan'ın katılım müzakerelerinin başlatılması belgesini masaya yatırması durumunda, bu belgeyi imzalamaya hazır olduğunu aktardı.

Kobakhidze, Gürcistan'ın mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin, ülkede 14 Aralık'ta yeni seçilen 6. cumhurbaşkanını meşru olarak tanımadığına yönelik açıklamalarını de değerlendirdi.

Gürcistan'da 14 Aralık'taki seçim sonucu Mikheil Kavelaşvili'nin yeni cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatan Kobakhidze, 29 Aralık'taki yemin töreninin ardından devir teslimin sorunsuz olarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı ve devam eden gösteriler

Avrupa Parlamentosu (AP), 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Gürcistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan AB Entegrasyonunda Kararlı - Son Dakika

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