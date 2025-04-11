Gürer'den Pandemi İçin Sosyal Güvenlik Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürer'den Pandemi İçin Sosyal Güvenlik Teklifi

Geniş Video İzle

Ömer Fethi Gürer, sigortalıların haklarını korumak için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

11.04.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi gibi olağanüstü durumlarda işverenlerin ekonomik zorluklar nedeniyle sigorta primlerini ödeyememesi sonucu sigortalıların sosyal güvenlik haklarının riske girmemesi için TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi sundu.

Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, bu teklifin sigortalıların gelecekteki haklarının güvence altına alınmasını amaçladığını belirtti ve sosyal devlet ilkesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Pandemi sürecinde, özellikle kısa çalışma ödeneği alan veya ücretsiz izne çıkarılan çalışanların sosyal sigorta primlerinin ödenememesi, bu kişilerin emeklilik süreçlerinde eksik prim günü nedeniyle mağduriyet yaşamalarına yol açtığını belirten Gürer, bu durumu sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmayan bir durum olarak nitelendirdi. Gürer, sigortalıların geleceğini güvence altına alacak bir düzenlemenin zorunlu olduğuna dikkati çekti.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun, işsizlik riskine karşı oluşturulmuş bir yapı olduğunu hatırlatan Gürer, pandemi gibi olağanüstü durumlarda bu fonun, sigortalıların primlerinin ödenmesi için bir kaynak olarak kullanılmasının adil bir yaklaşım olacağını dile getirdi.

Teklifinin, işverenlerin sigorta primlerini ödeyememesi durumunda, sigortalıların mağduriyetlerini gidermeyi amaçladığını belirten Gürer, böylece sigortalıların sosyal güvenlik haklarının korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

Gürer, Anayasa'nın 60. maddesine atıfta bulunarak, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu ve devletin bu hakkı sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Bu doğrultuda, devletin, sosyal güvenlik sisteminin sürekliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almasının anayasal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Gürer, pandemi döneminde Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini, işsizlik fonları ve sosyal sigorta primlerinin ödenmesi için çeşitli önlemlerin alındığını vurguladı.

Ömer Fethi Gürer, sunduğu teklifin amacının, pandemi gibi olağanüstü durumlarda sigortalıların sosyal sigorta primlerinin ödenmemesi sonucu uzun vadeli emeklilik ve diğer sosyal güvenlik haklarında oluşabilecek kesintileri engellemek olduğunu belirtti.

Teklif, sigortalıların hak kaybına uğramalarının önüne geçmeyi ve böylece Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Sigorta, Sağlık, Güncel, Hukuk, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürer'den Pandemi İçin Sosyal Güvenlik Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: 6 ölü ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
Mardin’deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı Mardin'deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı

18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
17:21 Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
07:59 Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı Servet ödeyecekler Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
07:42 Türkiye’nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti İşte kesilen ceza Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza
06:59 İstanbul’da lodos kaosu İstanbul'da lodos kaosu
05:02 “Senin kafana sıkarım“ tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı "Senin kafana sıkarım" tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı
04:30 Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 19:15:01. #7.12#
SON DAKİKA: Gürer'den Pandemi İçin Sosyal Güvenlik Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement