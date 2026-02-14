Gürlek: Adalet, devletin namusudur

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bu makamın sahibi değil emanetçisiyim. Adalet, devletin namusudur. Zedelendiği yerde güven sarsılır, güven sarsılırsa da kamu düzeni bozulur. Ben bir siyasi kimliğin dışında adalet ihtiyacı olan 86 milyon vatandaşımızın yanındayım, onların bakanıyım." dedi.

Gürlek, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanı olduğunu belirten Gürlek, adalet yolunda millete hizmet edeceğini söyledi.

Gürlek, 86 milyon vatandaşın Adalet Bakanı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu makamın sahibi değil emanetçisiyim. Adalet, devletin namusudur. Zedelendiği yerde güven sarsılır, güven sarsılırsa da kamu düzeni bozulur. Ben bir siyasi kimliğin dışında adalet ihtiyacı olan 86 milyon vatandaşımızın yanındayım, onların bakanıyım. Adalet ihtiyacı olan kim varsa, haktan, hukuktan yana bir mağduriyeti olan hangi vatandaşımız varsa benim kapım herkese açık, her siyasi partiye açık. Bunun öncelikli olarak bilinmesini istiyorum. Ben, Türkiye'nin Adalet Bakanıyım. 86 milyon vatandaşımızın hak ve hukuk sorunlarını, mağduriyetlerini dinlemek için bu göreve atandım. İnşallah da bu görevi layıkıyla yapacağım."

TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde yaşananlara ilişkin değerlendirmeleri sorulan Gürlek, "Benim için çok farklı bir ortamdı. Önce Meclis Başkanvekilimiz Bekir Bey'in odasına gittim. Bütün grup başkanvekillerimiz, sadece AK Parti değil, diğer partilerin grup başkanvekilleri de oradaydı. Çok samimi, nezaketli bir ortam vardı. Herkes tebrik dileklerini, iyi niyet dileklerini ilettiler. Bu ortamdan sonra da Meclis kürsüsüne davet edildik. Daha sonraki yaşanan olayları biliyorsunuz." diye konuştu.

Gürlek, yaşanan olayların planlı olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Ben bunun örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem ama ben şahsım adına üzüldüm. Benim şahsım önemli değil. Burada Adalet Bakanı olarak bir kurum adına yemin yapıyoruz. Gazi Meclisimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir Meclis. Oradaki olayların yaşanması gerçekten beni üzdü. Şaşkınlık yaşadım. Bunlar keşke yaşanmasaydı. Kurumları yıpratmamamız lazım. Orası milletin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi. Buradaki şahıs Akın Gürlek değil. Burada Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının yemin töreni var. Bunlar bize yakışmadı, milletvekillerini seçen milli iradeye yakışmadı." ifadelerini kullandı.

"Diyalog kapılarını kapatmamalıyız"

Gürlek, "CHP'li milletvekilleri ya da başka muhalif partilerden sizden randevu isteyecekler. Bu diyaloglara siz açık mısınız? Açık bir tarzı mı benimseyeceksiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Benim kapım parti gözetmeksizin herkese açıktır. Az önce de söyledim, 86 milyonun Adalet Bakanıyım. Mağdur ve hukuka ihtiyacı olan kim varsa benim kapıma gelebilir. Bu A partisi, B partisi, C partisi de değil. Benim kapım onlara da açık. Biz özellikle diyalog kapılarını kapatmamalıyız. Ben Adalet Bakanlığını temsil ediyorum. Gelirlerse, yardımcı olacağımız bir şey varsa, onların da hakla, hukukla sorunu varsa onlarla da görüşürüz."

"Cumhuriyet savcısı olarak şahıslara bakmayız"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalara ilişkin soru üzerine Gürlek, "Biz cumhuriyet savcısı olarak şahıslara bakmayız, kişinin makamına, mevkisine, belediye başkanı olmasına, ünvanına bakmayız. Suç var mı, yok mu ona bakarız. Hatırladığım kadarıyla ihbarlar, şikayetler vardı yoğun bir şekilde. Bir kısım da kendi içlerinden başvurular vardı. Soruşturma makul şüphe üzerine başlar. Yani bir şüphe varsa cumhuriyet savcısı soruşturmayı başlatmak zorunda. Şahsın belediye başkanı olup olmaması, bir siyasi kimliğinin olması, şanı, şöhreti, ünvanı bizi ilgilendirmiyor. Gelen ihbarlar, şikayetler üzerine soruşturmalara başladık." şeklinde konuştu.

Gürlek, "Gizli tanıklara baskı yapıldığı" iddialarını yalanlayarak, soruşturmada tanık beyanlarına göre işlem yapılmadığını, delillere göre hareket ettiklerini vurguladı.

"Mahkeme salonları siyaset arenası değil"

Bakan Akın Gürlek'e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamındaki duruşmaların canlı yayımlanmasına ilişkin çağrısı hatırlatıldı.

Bu davaların televizyondan yayınlanmasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Gürlek, "Buna mevzuatın izin vermesi gerekiyor. Şu an kanunumuzda bu davaların canlı olarak yayınlanmasına ilişkin bir düzenleme yok ama yüce Meclis bu konuda bir irade gösterirse elbette yayınlanabilir. Ben şunu söylemek istiyorum, mahkeme salonları kesinlikle siyaset arenası değildir, siyasi şov, propaganda yapılamaz. Hakimler, millet adına dosyadaki delillere göre karar verir. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Mahkeme salonlarında siyasi propaganda yapılmaması gerekiyor. Hakimler bu propagandadan da etkilenmez. Çünkü hakimler yüce Türk milleti adına karar verir." dedi.

"Cezaevindeki bir kişi her an ziyaret edilebiliyor mu? Onun mesajları dışarıya rahatlıkla taşınabiliyor mu?" sorusu yöneltilen Gürlek, şunları söyledi:"

"Burada bir mevzuat boşluğumuz var. Adalet Bakanlığı sürecimde bu konuyla ilgili arkadaşlara talimat verdim. Bir yasal düzenleme yapacağız. Tutuklu ve hükümlü ayrımı var. Tutuklularda cezaevinde avukatlar istediği zaman görüşebilir. Gece 3'te de avukatı gitse tutukluyla görüşebilir ama hükümlülerde böyle bir şey yok. Özellikle tutuklularda böyle bir boşluk var. Avukatlar rahat bir şekilde görüşebiliyor, ona şahsi notlarını, mektubunu verebiliyor. Kanunda düzenleme yapılması gerekiyor. Özellikle tutuklularla avukatların görüşmesi, birbirlerine not vermesi, bunların rahat bir şekilde dışarı gitmesi konusunda bir eksiklik var. Normalde bütün mektuplar, notlar cezaevi idaresi tarafından 'görüldü' kaşesi yapılıyor. Eğer uygun değilse bunlar gönderilmiyor ama tutuklularda yasal mevzuat boşluğu olduğu için notlar rahat bir şekilde avukatlara verilebiliyor, avukatlar aracılığıyla diğer şahıslara verilebiliyor. Bununla ilgili inşallah kısa sürede bir çalışma yapıp Meclis'e sunmayı düşünüyoruz."

(Sürecek)