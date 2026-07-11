CHP'li Tekin'den çete ve medya eleştirisi

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Özgür Bey ve arkadaşları maalesef homojen bir yapı olmadığı için şimdi bize laflar yetiştiriyorlar. Eski il başkanı geçmişte bize meydan okumuş, 'Sokağa gelsin.' Ey kardeşim, sen geçmiş dönemde o partiden bu partiye dolaşırken ben meydanlardaydım, meydanlarda" dedi. Tekin, "Ömrümüz bu çetelerle mücadeleyle geçti. Emekli kardeşim, işçi kardeşim, hakkını alamıyorsan imar çetesi, ihale çetesi, devletin arsalarına el koyan çetelerin sonucudur. Arınacağız, arınmalıyız ki bu çetelerden kurtulalım" diye konuştu.

Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, başından beri "sorun yaratmaya değil, sorunu çözmeye geldik" dediklerini ifade etti.

Tekin, "Çok rahatlıkla gelip, hiç sorunsuz oturabilirdik. 'Hayır' dedim. Bugün farklı düşünsek de biz kardeşlik hukukumuzu asla bozmayacağız. Bozdurmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aklınıza gelebilecek yalan, yanlış ve iftira yetmedi; kendilerinin ellerindeki gazete ve televizyonlarla bir sürü yalan yanlış habere rağmen hiç umursamadım. Ömrüm yeterse, asla bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmiş dönemde yapılmış hataların bir tanesine izin vermeyeceğim" diye konuştu.

Tekin, Now TV, Sözcü TV ve Halk TV'ye seslenerek, "Yazarlarınızı, çizerlerinizi çağırın; ben karşınıza geleyim. Sadece şunu anlatacağım; bu iftiracı çeteleri niye muhafaza edersiniz? Ey özgür medya, bakın bugün özel çağrıma rağmen gelmediniz. Niye? Çata çat soru soracaktınız, sorunuzun cevabını alacaktınız. Hayır, yapmıyorsunuz. E ne yapalım? İftirayı salın, verin gitsin. Bize gücünüz yetmez. Biz ne iftiraların karşısında mücadele ettik. Koca yüz yıllık siyasi partiyi sadece bu iftiracı ve itirafçı çetelerin uğruna muhafaza ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.







"SİZ O PARTİDE, BU PARTİDE DOLAŞIRKEN BİZ MEYDANLARDA SAVAŞIYORDUK"













"ÖMRÜMÜZ BU ÇETELERLE MÜCADELEYLE GEÇTİ"













"BU NE PİŞKİNLİKTİR YA? BUNU AZİZ İHSAN AKTAŞ'A HAVALE EDİYORUM"







Mahkeme kararıyla görevden alınan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e ilişkin konuşan Tekin, şunları söyledi:"Özgür Bey ve arkadaşları maalesef homojen bir yapı olmadığı için şimdi bize laflar yetiştiriyorlar. Eski il başkanı geçmişte bize meydan okumuş; 'Sokağa gelsin.' Ey kardeşim, sen geçmiş dönemde o partide, bu partide dolaşırken ben meydanlardaydım, meydanlarda. Sadece İstanbul meydanı değil, 81 ilimin meydanındaydım. Siz o partide bu partide dolaşırken biz meydanlarda savaşıyorduk. Bakın, elinizdeki televizyonlara çıkalım. Sadece tek soru soracağım; Aziz İhsan Aktaş'la ilişkiniz var mı?"Tekin, milyonlarca çocuğun uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını belirterek, bu alanda yürüttükleri çalışmaların yanı sıra kayıp çocuklarla ilgili de mücadele ettiklerini söyledi. "Tersine dönüş" olarak ifade ettiği çalışmanın kamuoyunda yeterince bilinmediğini savunan Tekin, son on yıldır başta İstanbul olmak üzere bu alanda çalışma yürüten tek ekibin kendileri olduğunu söyledi.Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Orta sınıf kalmadı ama orta sınıf dediğiniz kesim, Körfez'e, Ege'ye gidiyor. Zenginler var, bunlar da köylere gidiyorlar, köylere göç ediyorlar. Bunu televizyonda söyleyince bir gazeteci arkadaşımız merak ederek sordu, 'Bu zenginler kim?' Dedim ki, 'Bunlar Kadıköy, Ortaköy, Yeşilköy, buralara gidiyorlar.' Bunlar kim biliyor musun? Bunlar imar çetesi, bunlar ihale çetesi, siyasetçi çeteleri. Ömrümüz bu çetelerle mücadeleyle geçti. Emekli kardeşim, işçi kardeşim eğer bugün hakkını alamıyorsan işte bu saymış olduğum imar çetesi, ihale çetesi, devletin arsalarına el koyan çetelerin sonucudur. Merkez Bankası Başkanı kendisi söyledi, Türklerin 500 milyar doları yurt dışında. Arınacağız, arınmalıyız ki bu çetelerden kurtulalım.Siz bu 76 tane itirafçıyı akşamları izlediğiniz televizyonlarda gördünüz mü? Göreniniz var mı? Niye mesela? Ta gidip Bodrum'da benim mal sahibimi buluyorsunuz da gazetecilik adına bunları niye bulamıyorsunuz? Bütün buna rağmen gerçekten yapıcı olmaya çalışıyoruz, yıkıcı olmaya çalışmıyoruz. Her ne kadar bir kısım televizyonlar akşamları insanları zehirlemiş olsa da partimize ilgi gösteren, partimize üye olmak isteyen, yarın yönetici olmak isteyen bütün dostlarımız, asla sizi mahcup etmeyeceğiz. Türkiye'de bir yol açıyoruz. Bu yol, bu arınma yolu, her yerde olacak. Toplumsal muhalefetle bu çetelerin gidişatını durdurmaktır. Bu konuda bize güvenin, biz de sizlere güveniyoruz."Açıklamasının ardından partiye katılan yeni üyelere rozetlerini takan Tekin, fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Tekin bir gazetecinin, "Burhanettin Bulut X hesabından size bir gönderme yaptı, 'Polisleri arkasına kalkan yapan bultlancılar' ifadesini kullandı. Buna ilişkin ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Bu arkadaşlarının yerine olsam asla evden, çıkmam hatta mümkünse Afrika'ya gider yerleşirim. Biz bu arkadaşlarımızı muhafaza etmek için Aziz İhsan Aktaş'a üçümüz dava açtık. Aziz İhsan Aktaş beni suçlamadı. Aziz İhsan Aktaş çıktı eski Genel Başkan Özgür Özel'e, 'Burhanettin Bulut, Özgür Karabat'ın bak mesajları da bende var. Ben bunlara rüşvet verdim' dedi. Şimdi bu ne pişkinliktir ya? Bunu Aziz İhsan Aktaş'a havale ediyorum" yanıtını verdi."Geçtiğimiz günlerde yolsuzluk davasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra CHP vurgulu bir paylaşım oldu X hesabında. Çoğu kesimce Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olarak yorumlandı, siz de söylemek istersiniz?" sorusuna da Tekin, şu cevabı verdi:"Gerek İnan Güney gerekse Adana Belediye Başkanımız Zeydan Karalar önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla çokça arkadaşlarımızın suçsuzluğuna inandığımız için tahliyelerini göreceğiz. Bu arkadaşlarımız yedi düvel CHP'li. İnsanlar hata yapabilirler, kusur işleyebilirler. Hatasını kusurunu kendisi gider telafi eder. Bütün arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu vesileyle Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın rahatsızlığı had safhada. Burada çağrıda bulunuyoruz, arkadaşlarımız yargılanmaktan falan kaçmıyorlar ama sağlık sorunlarından dolayı tutuksuz yargılanmalarını özellikle rica ediyoruz.""Dünkü olaylarda Özgür Çelik'in televizyonlarda 'polisin arkasına saklanıp orada durmayın, erkekseniz' falan gibi cümleler kullandı. Siz ne diyorsunuz?" sorusuna da Tekin, "Vallahi erkeklik kısmını bilmiyorum, onu bir tarafa bırakayım da. Türk polisi, Türk yargısındaki insanlar bizim evlatlarımızdır, çocuklarımızdır. Elbette tabii ki sorunun çözümü konusunda bizim tek dayanağımız var, devletimizin kurumlarıdır. Biz her zaman oraya sığınabiliriz" yanıtını verdi.