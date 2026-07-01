Gürsel Tekin: Yoksulluk ve Uyuşturucu Sorunları Kirli Siyasetten Kaynaklanıyor - Son Dakika
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Gürsel Tekin: Yoksulluk ve Uyuşturucu Sorunları Kirli Siyasetten Kaynaklanıyor

Gürsel Tekin: Yoksulluk ve Uyuşturucu Sorunları Kirli Siyasetten Kaynaklanıyor
01.07.2026 19:34
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CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, yoksulluk ve uyuşturucunun ana sorunlar olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul Kadın Kolları ve Gençlik Kolları'nın yeni başkanlarını tanıttığı toplantıda, Türkiye'nin en büyük sorunlarının yoksulluk, uyuşturucu ve rant düzeni olduğunu belirterek, "Türkiye'deki uyuşturucu ve suç bataklığının kirli siyasetten kaynaklandığını çok net söyleyebilirim" dedi.

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, düzenlediği basın toplantısında CHP İstanbul Kadın Kolları ve Gençlik Kolları'nın yeni başkanlarını kamuoyuna tanıttı. Toplantıda konuşan Tekin, Türkiye'nin en büyük sorunlarının gençler ve kadınların yaşadığı krizler olduğunu belirterek, yeni yönetimin bu alanlarda sahada aktif görev üstleneceğini söyledi.

Derin yoksulluğun en ağır yükünü annelerin taşıdığını ifade eden Tekin, "Bugün Türkiye'de 'çocuklarıma bakamıyorum' diyerek devlete başvuruda bulunan aile sayısı 220 bini aşmış durumda. Birkaç ülkenin nüfusu kadar çocuğumuz uyuşturucu bağımlısı, kayıp veya suça bulaşmış durumda. Yeni Gençlik Kolları Başkanımız Aras ve değerli Kadın Kolları hocamız, sadece partideki işlevleriyle değil; sahada, sokakta bu yakıcı sorunlara karşı ciddi bir mücadelenin içinde olacaklar" dedi.

Tekin, Türkiye'deki uyuşturucu ve suç sorunlarının siyasetle bağlantılı olduğunu öne sürerek, "Türkiye'deki uyuşturucu ve suç bataklığının kirli siyasetten kaynaklandığını çok net söyleyebilirim. Sadece imar çetesinin, beton lobisinin ve ihale çetelerinin elde etmiş olduğu rantın 1 trilyon dolar olduğunu açıkça ifade ediyorum. Buna itiraz edecek bir babayiğit varsa, istedikleri alanda bunu ispatlamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetime başarılar dileyen Tekin, "Yolunuz açık olsun, zor bir görev aldınız ama zorlukları aşacaksınız" dedi. Tekin, cumartesi günü CHP Kadın Kolları Genel Başkanı'nın da katılımıyla yeni döneme ilişkin çalışma programının ayrıntılarının paylaşılacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Basın Toplantısı, Gürsel Tekin, Yoksulluk, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürsel Tekin: Yoksulluk ve Uyuşturucu Sorunları Kirli Siyasetten Kaynaklanıyor - Son Dakika

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