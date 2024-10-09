Gürün’de 85 Deprem Konutu 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika
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Gürün’de 85 Deprem Konutu 2025'te Tamamlanacak

Gürün’de 85 Deprem Konutu 2025\'te Tamamlanacak

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde 85 konut 2025'te teslim edilecek.

09.10.2024 14:46
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde 85 deprem konutu gelecek yıl hak sahiplerine teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşlar için TOKİ tarafından yapımına başlanan 85 konutluk 5 blok inşaatı devam ediyor.

Konutların 2025 yılında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, 2. etap 80 konutluk 4 bloktan oluşacak afet konutlarının ihalesi de TOKİ tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürün’de 85 Deprem Konutu 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürün’de 85 Deprem Konutu 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika
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