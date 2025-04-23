Guterres: İklim Değişikliği ile Mücadelede Kaybedecek Zaman Yok - Son Dakika
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Guterres: İklim Değişikliği ile Mücadelede Kaybedecek Zaman Yok

BM Genel Sekreteri Guterres, iklim değişikliği ile mücadelede her anın önemli olduğunu vurguladı.

23.04.2025 18:39
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğiyle mücadelede kaybedilecek "bir an" olmadığını ifade etti.

Guterres, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile 17 ülke ile Avrupa Birliği ve Afrika Birliği gibi örgütlerin temsilcilerinin katıldığı çevrim içi toplantının ardından basına açıklamada bulundu.

Toplantının sadece iklime odaklandığına ve çok sayıda ülkeden katılım sağlandığına işaret eden Guterres, "Ancak ben birleştirici bir mesaj duydum. Evet, dünyamız büyük engellerle ve çok sayıda krizle karşı karşıya. Ancak iklim taahhütlerimizin rotasından sapmasına izin veremeyiz. Brezilya'daki COP30 yaklaşırken, eylem ivmesini artırmaya devam etmeliyiz ve bugünkü toplantı bu çabanın önemli bir parçasıydı. Kaybedecek bir anımız yok." diye konuştu.

Guterres, hızla artan iklim felaketlerinin yıkıcı etkilerinden hiçbir bölgenin muaf olmadığını belirterek, bu krizin yoksulluğu derinleştirdiğini, toplulukları yerinden ettiğini ve çatışma ile istikrarsızlığı körüklediğini kaydetti.

"Kimse temiz enerji devrimini durduramaz"

Öte yandan ülkelerin artık yenilenebilir enerjinin yüzyılın ekonomik fırsatı olduğu gerçeğinin de farkına vardığını söyleyen Guterres, "Hiçbir grup ya da hükümet temiz enerji devrimini durduramaz. Bilim bizim yanımızda ve ekonomik dengeler değişti. İklim cehenneminden çıkış yolu, yenilenebilir enerjiden geçiyor." ifadelerini kullandı.

Guterres, aynı zamanda kolektif iklim eyleminin de işe yaradığını belirterek, Paris Anlaşması'nın kabulünden bu yana, öngörülen küresel ısınma eğrisinin aşağı yönlü seyrettiğini anımsattı.

Toplantıda liderleri iki konuda harekete geçmeye çağırdığına dikkati çeken Guterres, "İlk olarak, COP30 öncesinde mümkün olan en güçlü ulusal iklim planlarını sunma yönündeki çabalarını artırmalarını istedim. İkinci olarak, kendi dönüşüm süreçlerini hızlandırırken, gelişmekte olan ülkelere yönelik desteklerini de artırmaları gerektiğini vurguladım." diye konuştu.

Guterres, iklim değişikliğine en az katkısı olanların bunun en ağır etkilerini yaşadığını belirterek, COP30'da, gelişmekte olan ülkeler için 2035 yılına kadar yıllık 1,3 trilyon dolarlık finansmanı harekete geçirecek inandırıcı bir yol haritası sunulması gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri, "Bugünkü toplantının da açıkça ortaya koyduğu gibi, iklim eyleminden vazgeçemeyiz, vazgeçmemeliyiz ve vazgeçmeyeceğiz." diyerek sözlerine son verdi.

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Kaynak: AA

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