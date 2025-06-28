Guterres'ten Gazze'de Ateşkes Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres (solda) New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde Güvenlik Konseyi Salonu'nun dışında basın toplantısı düzenledi, 27 Haziran 2025.

Guterres cuma günü İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail ile İran arasındaki çatışmanın manşetlerde geniş yer bulduğunu ancak Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı acıların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Guterres, "İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkes umut veriyor. ve umuda her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Dolayısıyla Gazze'de ateşkes için siyasi cesareti bulmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı. (Fotoğraf: William Reilly/Xinhua)