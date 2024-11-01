Guterres'ten Gazze'deki Gazetecilere Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Guterres'ten Gazze'deki Gazetecilere Destek Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki gazetecilerin öldürülmesini kabul edilemez buldu.

01.11.2024 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana gazetecilerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, basın mensuplarının korunması çağrısında bulundu.

BM Cenevre Ofisi'nde, "2024 BM Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" başladı.

Seminerin açılış bölümünde Guterres'in gönderdiği mesaj okundu.

Guterres, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, basın mensuplarının korunması çağrısı yaptı.

Gazze'deki saldırıların geçen ay birinci yılını doldurduğunu ve ihlalin Lübnan'a sıçraması nedeniyle bu seminerin son derece zor koşullar altında düzenlendiğini belirten Guterres, "Aynı zamanda, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki durum, İsrail'in askeri operasyonları, yerleşim birimlerinin inşası ve yerleşimci saldırılarının giderek yoğunlaşması, iki devletli çözüm olasılığını giderek zayıflatmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Guterres, Gazze'deki gazetecilerin herhangi bir çatışmada görülmemiş bir düzeyde öldürüldüğünü kaydederek, uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girmesini engelleyen yasağın devam etmesini de eleştirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeleri haberleştiren gazetecilerin de öldürüldüğünü veya yaralandığını hatırlatan Guterres, bu durumun da kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Guterres, saldırıların ve İsrail işgalinin son bulması çağrısını yineleyerek, "Gazze ve Lübnan'da derhal ateşkes ilan edilmesinin, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasının, insani yardımın etkili şekilde ulaştırılmasının ve iki devletli çözüme doğru geri döndürülemez ilerlemenin zamanı geldi." dedi.

Seminer kapsamında, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan basın mensuplarının güvenliği ve karşılaştığı zorluklar ele alınacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten Gazze'deki Gazetecilere Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
07:59 İspanya’daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı
07:34 Ankara’daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı
01:46 Karar Resmi Gazete’de Türk lirası mevduat stopajı artırıldı Karar Resmi Gazete'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 19:46:07. #1.11#
SON DAKİKA: Guterres'ten Gazze'deki Gazetecilere Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.