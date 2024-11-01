Guterres'ten Gazze'deki Gazetecilere Destek Çağrısı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana gazetecilerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, basın mensuplarının korunması çağrısında bulundu.

BM Cenevre Ofisi'nde, "2024 BM Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" başladı.

Seminerin açılış bölümünde Guterres'in gönderdiği mesaj okundu.

Guterres, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, basın mensuplarının korunması çağrısı yaptı.

Gazze'deki saldırıların geçen ay birinci yılını doldurduğunu ve ihlalin Lübnan'a sıçraması nedeniyle bu seminerin son derece zor koşullar altında düzenlendiğini belirten Guterres, "Aynı zamanda, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki durum, İsrail'in askeri operasyonları, yerleşim birimlerinin inşası ve yerleşimci saldırılarının giderek yoğunlaşması, iki devletli çözüm olasılığını giderek zayıflatmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Guterres, Gazze'deki gazetecilerin herhangi bir çatışmada görülmemiş bir düzeyde öldürüldüğünü kaydederek, uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girmesini engelleyen yasağın devam etmesini de eleştirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeleri haberleştiren gazetecilerin de öldürüldüğünü veya yaralandığını hatırlatan Guterres, bu durumun da kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Guterres, saldırıların ve İsrail işgalinin son bulması çağrısını yineleyerek, "Gazze ve Lübnan'da derhal ateşkes ilan edilmesinin, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasının, insani yardımın etkili şekilde ulaştırılmasının ve iki devletli çözüme doğru geri döndürülemez ilerlemenin zamanı geldi." dedi.

Seminer kapsamında, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan basın mensuplarının güvenliği ve karşılaştığı zorluklar ele alınacak.