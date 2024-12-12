Guterres'ten İsrail'in Suriye Saldırılarına Endişe - Son Dakika
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Guterres'ten İsrail'in Suriye Saldırılarına Endişe

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarından derin endişe duyuyor.

12.12.2024 21:46
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Suriye'de farklı bölgelere hava saldırılarından derin endişe duyduğu ve saldırıların sonlandırılmasını istediği bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Guterres'in Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamasını aktardı.

Genel Sekreterin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerden derin endişe duyduğunu belirten Dujarric, ülkenin tümünde acilen itidal çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Dujarric, Guterres'in özellikle İsrail'in Suriye'de farklı bölgelerdeki yüzlerce hava saldırısından derin endişe duyduğunu ve saldırıların sonlandırılmasını istediğini belirtti.

Guterres'in 1974 Anlaşması'nın hala geçerli olduğunu anımsattığını aktaran Dujarric, tüm taraflara anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunduğunu belirtti.

Dujarric, Guterres'in Golan Tepeleri'nde ateşkes ve istikrarı bozacak adımlardan kaçınılmasını talep ettiğini belirterek, aynı zamanda buradaki yasa dışı tüm mevcudiyete son verilmesini istediğini kaydetti.

BM Sözcüsü, Guterres'in Suriye'de kamu düzeni muhafaza edilmesi şartıyla, güvenilir ve düzenli geçiş sürecini desteklediğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını meşrulaştırma çabasıyla bazı gerekçeler sunmasının yeterli olup olmadığının sorulması üzerine Dujarric, "Suriye'nin komşularının desteğine ihtiyacı var." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guterres'ten İsrail'in Suriye Saldırılarına Endişe - Son Dakika

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