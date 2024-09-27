Guterres'ten İsrail-Lübnan Uyarısı - Son Dakika
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Guterres'ten İsrail-Lübnan Uyarısı

Guterres, bölgesel savaşın önlenmesi için Gazze'deki insani duruma dikkat çekti.

27.09.2024 23:46
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Lübnan'a devam eden saldırıları hakkında, her ne pahasına olursa olsun bölgesel bir savaştan kaçınılması gerektiğini ve bunun anahtarının da Gazze olduğunu söyledi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde "Filistin sorunu dahil Orta Doğu'daki durum" başlıklı oturumda konuştu.

7 Ekim 2023'ten'den bu yana, İsrail'in amansız bombardımanı ve düşmanlıkları nedeniyle Gazze'de çoğu çocuk ve kadın on binlerce Filistinlinin öldürüldüğünü hatırlatan Guterres, "Gazze'deki öldürme ve yıkımın hızı ve ölçeği, Genel Sekreter olarak geçirdiğim yıllardaki hiçbir şeye benzemiyor. Filistin halkının toplu cezalandırılmasını hiçbir şey haklı çıkaramaz." dedi.

Guterres, bir yıldır Gazze nüfusunun neredeyse tamamının birkaç kez yerinden edildiğini, evsizlerin yarısının çocuk olduğunu vurgulayarak, "Hepsi hayatları için sürekli korku içinde. Bu yıkım karşısında, uluslararası insancıl hukuk paramparça oldu." ifadelerini kullandı.

"Bölgesel bir savaştan her ne pahasına olursa olsun kaçınmalıyız"

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına da işaret eden Guterres, "Gazze'de eşi benzeri görülmemiş ölüm ve yıkımın yaydığı şok dalgaları şimdi tüm bölgeyi uçuruma sürükleme tehlikesi taşıyor." uyarısında bulundu.

Guterres, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının, dış güçlerin de dahil olduğu daha fazla tırmanışa yol açabileceğini vurgulayarak, Lübnan'da acil ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.

Genel Sekreter, "Gazze'de olduğu gibi sonuçsuz müzakerelere gücümüz yetmez. Bölgesel bir savaştan her ne pahasına olursa olsun kaçınmalıyız." çağrısında bulundu.

Gazze'nin bölgede şiddeti sona erdirmede "anahtar rol oynadığını" belirten Guterres, insani yardımlar konusunda da "Gazze, insani yardımların ulaştırılması için dünyanın en tehlikeli yeri." ifadesini kullandı.

Guterres, İsrail'in en temel ihtiyaçları kapsayan insani yardımların en az yarısının bu ay Gazze'ye girmesini engellediğini belirterek, Gazze içinde kuzey ile güney arasındaki insanı yardım hareketlerinin yüzde 87'sinin de reddedildiği veya engellendiğini dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin devam ediyor

Aynı zamanda, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da da şiddetin devam ettiğine işaret eden Guterres, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 700 Filistinli ile 14 İsraillinin öldürüldüğünü, bunun her iki taraf için de yirmi yıldan uzun süredir görülen en yüksek sayı olduğuna dikkati çekti.

Guterres, "Yeni yerleşim yerlerinin inşası, toprak gaspı, yıkımlar ve yerleşimci şiddeti devam ediyor" diyerek, uluslararası kuruluşların İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki "hukuka aykırı" varlığını sona erdirmesi çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

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