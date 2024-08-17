Güvenlik korucusu otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

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MARDİN'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı güvenlik korucusu Ayetullah Kaya (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Midyat- Dargeçit kara yolu Üçyol yakınlarında meydana geldi. Halı saha maçına giden güvenlik korucusu Ayetullah Kaya, yolun karşısına geçerken sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, doktorların çabasına rağmen bugün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından alınan Kaya'nın cenazesi, Midyat'a bağlı kırsal Altıyol Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.