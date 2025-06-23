Güzel İzmir'in Sinyali Kesildi

İzmir'de 2023'de yaralı bulunan ve tedavisinin ardından Aydın'ın Kuşadası'nda mavi sulara bırakılan deniz kaplumbağası "Güzel İzmir"den, yaklaşık 2 aydır sinyal alınamıyor.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, kaplumbağaya taktıkları uydu cihazı sayesinde geçen yılın mart ayından beri göç yolları hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Güzel İzmir'in, Aydın'dan yola çıkıp yaklaşık 2 ay önce Lübnan açıklarına ulaştığını belirten Kaska, nisan ayından beri kaplumbağadan sinyal alamadıklarını anlattı.

Kaska, şunları kaydetti:

"En son sinyalini 2-3 ay önce vermişti. Dolayısıyla o günden beri sinyal alamıyoruz. Cihazın pili bitmiş olabilir. Cihaz düşmüş olabilir. Kaplumbağa herhangi bir yere çarpmış ve cihaz zarar görmüş de olabilir. Kaplumbağa herhangi bir balıkçı ağına tıkılmış olabilir. ya da kasıtlı olarak insanlar tarafından zarar verilmiş olabilir. O bölgedeki insanlar ( Gazze'deki soykırım nedeniyle) açlık tehlikesiyle önüne çıkan her canlıyı yiyorlar. Özellikle denizden çıkan deniz kaplumbağalarının da yendiğiyle ilgili haberleri görmüştük. Böyle bir durum da olmuş olabilir. Hepsi ihtimal dahilinde. Hepsi başına gelebilecek tehditler olarak karşımıza çıkıyor."