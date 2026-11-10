Aliağa\'daki patlama soruşturması: HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran İstanbul\'da gözaltında

Aliağa'daki patlama soruşturması: HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran İstanbul'da gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 17 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına yol açan patlamanın soruşturmasında firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Başaran'ı Kartal'daki adresinde buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Başaran hakkındaki işlemler devam ediyor.
İzmir'de demir çelik fabrikasında 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran İstanbul'da gözaltına alındı.
KARTAL'DAKİ ADRESİNDE GÖZALTINA ALINDI
Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın İstanbul'da olduğunu belirledi.
Başaran, ekiplerce Kartal'daki adresinde gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
PATLAMADA 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün patlama meydana gelmiş, 17 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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