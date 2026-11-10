18 işçinin öldüğü faciada kahreden detay! Emekliydi, yeniden işe başladı - Son Dakika
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18 işçinin öldüğü faciada kahreden detay! Emekliydi, yeniden işe başladı

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18 işçinin öldüğü faciada kahreden detay! Emekliydi, yeniden işe başladı
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18 işçinin öldüğü faciada kahreden detay! Emekliydi, yeniden işe başladı
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesisinde 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamada yaşamını yitiren 57 yaşındaki Abdülkadir Kınacı, son yolculuğuna uğurlandı. Kınacı'nın bir süre önce emekli olduğu, fabrikada ise 3 gün önce işe başladığı öğrenildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 18 işçiden biri olan 57 yaşındaki Abdülkadir Kınacı için Menemen'in Çınarlıdere Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

18 işçinin öldüğü faciada kahreden detay! Emekliydi, yeniden işe başladı

MENEMEN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Valisi Süleyman Elban, CHP YDK Başkanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kınacı, Menemen ilçesi Çınarlıdere Mahallesi'nde ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

18 işçinin öldüğü faciada kahreden detay! Emekliydi, yeniden işe başladı

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA YENİDEN İŞE BAŞLAMIŞTI

Evli ve 3 çocuk babası 57 yaşındaki Kınacı'nın bir süre önce emekli olduğu, HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda ise 3 gün önce işe başladığı öğrenildi.

18 işçinin öldüğü faciada kahreden detay! Emekliydi, yeniden işe başladı
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Kaynak: ANKA
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    Yorumlar (1)

  • özkan çetin özkan çetin:
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