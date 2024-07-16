Hablemitoğlu Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Hablemitoğlu Cinayeti Davası Devam Ediyor

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve diğer sanıkların yargılandığı dava devam ediyor. Duruşmada tanık olarak dinlenen bir asker, cinayet hakkında bilgisi olmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti, HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunu henüz incelemediğini belirtti. Duruşmaya yarın devam edilecek.

16.07.2024 12:51
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın bugünkü celsesine, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun bu sabah dava dosyasına geldiğini henüz inceleme fırsatı bulamadıklarını belirterek, raporu avukatların talep etmeleri halinde alabileceklerini söyledi.

Davanın bugünkü celsesinde, tanık olarak dinlenen Hacı Arabacı, 1999- 2012 yılları arasında Özel Kuvvetler Komutanlığı Muharebe Arama Kurtarma'da (MAK) görev aldığını ve sanıklardan Emek, Narin, Bozkır ve Göktaş'la beraber çalıştıklarını anlattı.

Hablemitoğlu cinayeti hakkında bilgisi olmadığını ve o dönem MAK birliğinde Hablemitoğlu ile ilgili bilgi toplama, takip gibi bir çalışmaya şahit olmadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı, bugün dinlenmesi planlanan tanıkların hazır olmadıklarını yarın dinlenmesine karar verdiklerini söyledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

İddianameden

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanıyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Mahkeme, 18 Mayıs 2023'deki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.

Mahkeme, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle sanık Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı. Bozkır, 2 Ocak'ta Ankara'da yakalanmış, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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