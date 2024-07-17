Hablemitoğlu Davası: Tanık Kemalettin Özdemir Zorla Getirilecek - Son Dakika
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Hablemitoğlu Davası: Tanık Kemalettin Özdemir Zorla Getirilecek

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada, tanık Kemalettin Özdemir'in zorla getirilmesine karar verildi. Mahkeme, sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı 30 Ekim'e erteledi.

17.07.2024 20:09
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın bugünkü celsesine, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sabahattin Akdemir, olay tarihinde ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

Olay günü mesai arkadaşı Aslıhan Uslu ile elçilik lojmanlarına yakın bir yerde arabada bekledikleri sırada ambulans sesi duyduğunu ancak herhangi bir silah sesi duymadığını ifade eden Akdemir, daha sonra araçla devriye attıklarını anlattı.

Akdemir, bir süre sonra arabalarını trafik polislerinin durdurduğunu, polislerin üst ve araç araması yaptıklarını sonra görev yerlerine geçtiklerini ertesi gün de emniyete gidip ifade verdiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı tanıklardan eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya gelemediğini bildirerek, Şıvgın'ın 2016 ve 2022 yıllarında savcılığa verdiği ifadeleri okudu.

Tanık beyanlarına karşı söz alan Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, tanık Kemalettin Özdemir'in duruşmaya gelmemesini eleştirerek, "O dönem örgüt içerisinde olanların bir bölümü mahkemeden kaçmaya devam ediyor. Kemalettin Özdemir cinayetin işlendiği tarihte örgütün emniyet imamıdır. Celse dışında dinlenme talebi kabul edilmemelidir." diye konuştu.

Barkın, "Diğer yandan biz kamera kayıtlarının peşine 2002'de düştük. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir konferansında olanlardan birisi de bendim. Ben bu konferansın sadece FETÖ tarafından değil yurt dışı menşeli birçok dinci örgütün de takip ettiğini düşünüyorum. O tarihlerde bu konferans kayıtlarının olmadığını tespit ettik. 22 yıl sonra bir görüntü girdi. O görüntü polis tarafından çekilmiş bellidir." dedi.

Duruşma savcısı da Özdemir'in bizzat mahkeme huzurunda dinlenilmesini ve sanık Bozkır'ın mevcut delil durumu, kaçma ihtimalinin olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Sanık ve avukatlarının, dosyaya gelen evrak ile dinlenen tanıklara ilişkin beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tanık Kemalettin Özdemir'in bir sonraki celseye zorla getirilmesine hükmetti.

Mahkeme sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı 30 Ekim'e erteledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hablemitoğlu Davası: Tanık Kemalettin Özdemir Zorla Getirilecek - Son Dakika

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