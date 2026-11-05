Kalp yetmezliği yaşayan Elifsu ve Kadirhan, Hacettepe'de yeni bir kalbe kavuşacakları günü bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kalp yetmezliği yaşayan Elifsu ve Kadirhan, Hacettepe'de yeni bir kalbe kavuşacakları günü bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kalp yetmezliği yaşayan Elifsu ve Kadirhan, Hacettepe\'de yeni bir kalbe kavuşacakları günü bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde yatan Elifsu Yüksel (11) ve Kadirhan Yalçın (9), kalp yetmezliği nedeniyle nakil bekliyor. Antalya'dan gelen iki ailenin çocukları, hastane sınıfında birlikte derse giriyor. Prof. Dr. Murat Güvener, çocukların kilolarının düşük olması nedeniyle naklin zorunlu bir tedavi seçeneği olduğunu vurguladı; anneler ise topluma organ bağışı çağrısında bulundu.

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören 11 yaşındaki Elifsu Yüksel ve 9 yaşındaki Kadirhan Yalçın, hayata tutunabilmek için acil kalp nakli bekliyor.

Organ Bağışı Haftası'nda yeni bir kalple sağlıklarına kavuşup evlerine dönmenin hayalini kuran Kadirhan ve Elifsu, tedavi gördükleri Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde aileleriyle umutlu bir haber bekliyor.

Tedavileri nedeniyle okulundan ayrı kalan iki çocuk, hastane sınıfında da beraber derse giriyor.

KALP NAKLİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Güvener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elifsu ve Kadirhan için kalp naklinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Kalp naklinin zorunlu bir tedavi seçeneği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Güvener, özellikle kilolarının düşük olması nedeniyle alternatif tedavi imkanlarının sınırlı olduğunu söyledi.

Güvener, kalp nakillerinin kadavradan ve beyin ölümü gerçekleşen kişilerden alınan organlarla yapılabildiğini ve bağış sayısının sınırlı olduğunu belirterek, organ bağışının artmasının nakil bekleyen hastaların hayatına dokunacağını dile getirdi.

Organ nakli sonrasında hastaların günlük yaşamlarının önemli ölçüde değiştiğini ifade eden Prof. Dr. Güvener, "Hepsinin hayatı değişiyor, yeni bir hayata başlıyorlar. İlaçlardan ve sıkıntılı durumlardan kurtuluyorlar. Bağışta bulunmak çok büyük bir olay. Kelimelerle ifade etmek çok zor." dedi.

DÖRT YILDIR KALP NAKLİ BEKLİYOR

Elifsu'nun annesi Hatice Yüksel, üç çocuk annesi olduğunu, ortanca çocuğu Elifsu'nun tedavisi için Antalya'dan Ankara'ya geldiklerini anlattı.

Elifsu'nun yaklaşık 4 yıldır kalp hastası olduğunu ve nakil beklediğini belirten Yüksel, son iki yıldır Ankara ile Antalya arasında gidip geldiklerini, yaklaşık 15 aydır da tedavi sürecini sürdürdüklerini söyledi.

Kızının hastalığının doğuştan geldiğini ancak bunu sonradan öğrendiklerini anlatan Yüksel, okula gittiği dönemde çabuk yorulma ve dudaklarında morarma şikayetleri üzerine doktora başvurduklarını, yapılan değerlendirmelerin ardından kalp yetmezliği teşhisi konulduğunu ifade etti.

Yüksel, zorlu bir süreç geçirdiklerini ifade ederek, "Bazen tabii ki çok yoruluyoruz. Güçlü olmaya da çalışıyoruz, umudumuzu kaybetmiyoruz. Elifsu ile beraber birbirimize destek oluyoruz, bazen ağlıyoruz, bazen gülüyoruz. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz." diye konuştu.

Organ bağışı konusunda toplumun bilinçlenmesi gerektiğini ifade eden Yüksel, "Bilinçlensinler, organlarını bağışlasınlar. Bu durumu aileleri ile paylaşsınlar. Bu konu hakkında doğru bilgiye ulaşsınlar. Bağışlayacakları bir organla başka bir hayatta yaşamaya devam edecekler. Bunun farkına varsınlar." dedi.

Elifsu ise hastaneden çıkıp evine dönmek istediğini belirterek, "Şu anda evimde olmak istiyorum. Abimlerle beraber abur cubur yiyip film izlemek istiyorum. Nakil beklediğim için buradayım. Kalp nakli bekliyorum. En çok nakil olup gitmeyi istiyorum." dedi.

HASTANEDE DÖRT MEVSİMİ YAŞADILAR

Kadirhan'ın annesi Ayşe Yalçın da oğlunun tedavisi için ocak ayında hastaneye geldiklerini ve o günden bu yana zorlu bir süreçten geçtiklerini anlattı.

Kadirhan'ın tedavisi için Ankara'da kaldıklarını belirten Yalçın, "Dört mevsimi yaşadık burada. Diğer çocuğumu bıraktım, Kadirhan'ın tedavisi için buradayız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hiç bilmiyorduk böyle olacağını. Buraya gelince öğrendik. Nakil olan arkadaşlarımızı görünce çok mutlu olduk. Çok büyük bir sevinç yaşadık. Yaşadıklarımızı anlatamam. İnsan yaşamadan anlamazmış." diye konuştu.

Oğlunun daha önce kas hastalığı nedeniyle takip edildiğini aktaran Yalçın, geçen yıl kasım ayında okula giderken aşırı terleme şikayeti üzerine yapılan değerlendirmeler sonucunda kalp rahatsızlığını öğrendiklerini söyledi.

Antalya'dan Hacettepe Üniversitesine yönlendirildiklerini belirten Yalçın, yaklaşık bir yıldır hastanede olduklarını, ailelerini, sevdiklerini, Kadirhan'ın ise öğretmenini ve arkadaşlarını çok özlediğini dile getirdi.

Kendisinin de küçük yaşta kornea nakli olduğunu aktaran Yalçın, "Çocuğumla yaşamak çok farklıymış. Kimse yaşamasın ve evladıyla imtihan olmasın. Bir umut bekliyoruz. Bizim tek çaremiz, umudumuz bu." dedi.

Kaynak: AA
Hacettepe ÜniversitesiKalp YetmezliğiKalp NakliSağlıkGüncelAnkaraÇocukYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı Hücre evinden cephanelik çıktı Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:34
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
11:24
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
09:48
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
09:20
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo
Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:54:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Kalp yetmezliği yaşayan Elifsu ve Kadirhan, Hacettepe'de yeni bir kalbe kavuşacakları günü bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android