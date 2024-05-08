Hacettepe Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Hacettepe Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Hacettepe Üniversitesi\'nde İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Hacettepe Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Grup, HÜ Diş Hekimliği Fakültesi önünde toplanarak İsrail aleyhinde dövizler taşıdı. Konuşmalarda, Filistin'de yaşanan katliamların batılı devletler tarafından desteklendiği vurgulandı. Grup daha sonra oturma eylemi başlattı.

08.05.2024 15:14
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Hacettepe Üniversitesi'nde (HÜ) akademisyen ve öğrenciler tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

HÜ Diş Hekimliği Fakültesi önünde aralarında akademisyen ve öğrencilerin bulunduğu grup, ellerinde İsrail aleyhinde dövizlerle toplandı.

Burada grup adına konuşan öğrenci Burak Ertaş, Filistin'de yaklaşık 7 aydır katliam yaşandığını vurgulayarak, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı devletlerin bu soykırımı değişik şekillerde desteklediğini söyledi.

Batılı ülkelerin başkentlerinde her hafta çok geniş katılımlı protestolar düzenlendiğini anımsatan Ertaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son zamanlarda Columbia Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede Filistin halkını destekleyen, siyonist soykırımı lanetleyen protestolar dünya kamuoyunun gündemine oturmuş bulunmaktadır.

Öğrenciler Gazze'ye ve onun direnişçi halkına destek vermek amacıyla düzenledikleri protestolarda okudukları üniversitelerin siyonist rejimle olan tüm bağlarını koparmalarını ve bu kanlı soykırımda katillerle bir durmamalarını talep ediyorlar."

Konuşmaların ardından grup, yaklaşık bir saat sürecek oturma eylemine başladı.

Kaynak: AA

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