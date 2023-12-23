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Hacettepe Üniversitesi öğrencileri depremzedeler için kütüphane oluşturdu

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mağaracık İlkokulu öğrencileri için kermes ve kongre gibi etkinliklerle 2 bin kitap topladı. Öğrenciler, 25 Aralık'ta kitapları Samandağ'a götürüp, okuldaki bir sınıfı kütüphaneye dönüştürecek.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri depremzedeler için kütüphane oluşturdu
23.12.2023 - 10:45,
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Hacettepeli öğrencilerden depremzede öğrencilere kütüphane

HACETTEPE Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mağaracık İlkokulu öğrencileri için kermes ve kongre gibi etkinliklerle 2 bin kitap topladı. Öğrenciler, 25 Aralık'ta kitapları Samandağ'a götürüp, okuldaki bir sınıfı kütüphaneye dönüştürecek.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'ndeki 50 öğrenci, fakülte yönetiminin desteği ile, Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremden etkilenen ve daha sonra onarılan Mağaracık İlkokulu'na kütüphane kazandırmak için çalışma başlattı. Öğrenciler, kongre ve kermes gibi etkinlikler düzenleyerek 3 aylık sürede 2 bin kitap topladı. Öğrenciler, 25 Aralık'ta kitapları Samandağ'a götürüp, okulun bir sınıfını kütüphaneye dönüştürecek.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Özlem Ülger, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yardım için birçok faaliyet yaptıklarını söyleyerek, "Bunlardan bir tanesi de öğrencilerimizin depremden etkilenen okulumuza çocuklar için kütüphane oluşturmaktı. Bu hedef doğrultusunda yola çıktılar. Bu projede bizim fakültemizin öğrencileri işin arka mutfağında çalışıyorlar. 400 öğrencimiz var. Aktif olarak 50 öğrencimiz bu süreçte görev aldı. Fakat Türkiye'den tüm okullara bu kampanyaya ilişkin ulaşmaya çalıştılar. Türkiye'deki diğer üniversitelerden katkı sağlayanlar da oldu. Ayrıca fakültemizin öğretim üyeleri de bu projemizin içerisinde ve bu kapsamda ellerinden geldiğince destek oluyorlar. Üniversite yönetimimiz ve rektörlüğümüz de projemize destek oluyor.  Yaklaşık 3 aylık süreçte 2 bin kitabı geçti kitap sayısı" dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Esma Pilgi de projelerinin büyük ilgi gördüğünü anlatarak, "Poşetlerle kitap getirenler, araçların arkasında koli koli kitap getirenler oldu. Bütün fakülteden destek aldık. Etkinlikler yaptık. Kermes düzenledik ve kermese bütün üniversitemizden destek geldi. Biz yaptığımız etkinliklerle, hocalarımızın ve arkadaşlarımızın desteği ile 2 binin üzerinde kitap toplayabildik. 'Sonu umut olan bu yolun başında kitaplar olsun' diyerek başladık biz yola. Pazartesi günü kitaplarımızı göndereceğiz. Çarşamba günü de ekip olarak ve hocalarımızla birlikte kütüphaneye gidip orada kitaplarımızı yerleştirip düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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