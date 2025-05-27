Hacı Adayları Cennetü'l Mualla'yı Ziyaret Ediyor

- Müminler Cennetü'l Mualla'ya koşuyor

Peygamber Efendimizin akraba ve arkadaşlarının medfun bulunduğu Mekke-i Mükerreme'nin en eski ve en büyük kabristanına hacı adayları ziyarette bulunuyor

Efendimizin dedesi Abdülmuttalip, oğulları Abdullah ve Kasım, hanımı Hatice Annemiz ve çok sayıda ashabı kiram bu kabristanda yatıyor

MEKKE - Hac farizası için mübarek beldelerde bulunan hacı adayları, Arafat Vakfesi öncesi Kabe'ye 2 kilometre uzakta bulunan Cennetü'l Mualla Kabristanı'nı ziyaret ediyorlar.

Cahiliye döneminden bugüne kadar Mekke Mükerreme'nin en büyük mezarlığı olan kabristanda, çok sayıda sahabeyi kiram efendilerimiz ve Peygamber Efendimizin yakın akrabaları medfun bulunuyor. Her gün ikindi namazından sonra ziyarete açık olan Mescidi Cin yakınındaki kabristana özellikle Türkiye, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Endonezya ve Malezya'dan gelen hacı adayları ziyarette bulunuyor.

Resulüllah Efendimiz Mekke Kabristanı'nı göstererek; "Bu kabristan ne güzeldir" buyurmuştur. Medine'deki Baki Mezarlığı'nın Türkler arasında "Cennetü'l-Baki" olarak anılmasından dolayı Mekke'deki bu mezarlığa da "Cennetü'l Mualla" deniliyor. Burada müminlerin annesi, Peygamber Efendimizi hanımı Haticetü'l Kübra ile sahabe-i kiram, tabiin ve salihinden birçok kimse medfun bulunuyor. Abdullah İbn-i Zübeyr, Ebubekir Sıddık'in büyük kızları Esma, oğlu Abdurrahman, Abdullah İbn-i Ömer, Osman bin Talha hazretleri gibi eshabın büyüklerinden birçok kişi de kabristanda bulunuyor. Ayrıca Peygamber Efendimizin oğulları Abdullah ve Kasım, dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip'in de kabirleri burada yer alıyor.

Osmanlı sultanlarından Kanüni Sultan Süleyman Han hicri 950 yılında Hatice Validemiz'in kabrinin üstüne yüksek kubbeli bir türbe yaptırmış ve bir de türbedar görevlendirmiştir. Evliya Çelebi, Cennetü'l-Mualla'da 75 adet türbeli mezar olduğunu, Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalib ile amcası Ebü Talib'in kabirlerinde de kubbeli türbeler bulunduğunu kaydediyor. 1926'da Cennetü'l-Mualla'daki bütün türbeler yıktırılarak mezar taşları kaldırıldı. Bugün de Mekke'nin Mezarlığı olan Cennetü'l-Mualla'da hiçbir türbe ve mezar taşı bulunmamaktadır. Buradan alınan mezar taşları Riyad'a götürülerek müzeye konulmuş ve 2004 yılında Talim ve Terbiye Bakanlığının çıkarmış olduğu bir kitapta 591 mezar taşı metin ve resimleriyle beraber yer aldı.

Türk ziyaretçiler, hac vazifesi sebebiyle geldikleri mübarek beldede, ikindi vaktinden sonra özellikle perşembe, cuma ve cumartesi günleri kabristanı ziyaret ediyorlar. Bazı Türk hacı adaylarının akrabalarının da bu kabristanda bulunması dikkat çekiyor.