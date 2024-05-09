Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, İstanbul Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı. Hac kafilesinin hareketi öncesi İstanbul Havalimanı Gidiş Terminali'ndeki tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac yolculuğunun önemine değinerek, 'Allah çıkmış olduğunuz bu kutsal yolculuğu mübarek eylesin. Rabbim yapacağınız ibadetleri şimdiden kabul eylesin. Sizler Allah'ın misafirlerisiniz. Sizler dua ederseniz, Allah kabul buyurur. Bu son derece müstesna bir yolculuktur. Ömrümüzün ibadeti hac yolculuğudur.' diye konuştu. İstanbul Müftü Yardımcısı Arif Cevlek de kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını tebrik etti. Uzun yıllardır hac farizasını bekleyen hacı adayları ile yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

09.05.2024 16:23  Güncelleme: 16:30
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Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, İstanbul Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesi İstanbul Havalimanı Gidiş Terminali'ndeki tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, burada yaptığı konuşmada, hac yolculuğunun önemine değinerek, "Allah çıkmış olduğunuz bu kutsal yolculuğu mübarek eylesin. Rabbim yapacağınız ibadetleri şimdiden kabul eylesin. Sizler Allah'ın misafirlerisiniz. Sizler dua ederseniz, Allah kabul buyurur. Bu son derece müstesna bir yolculuktur. Ömrümüzün ibadeti hac yolculuğudur." diye konuştu.

İstanbul Müftü Yardımcısı Arif Cevlek de kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını tebrik etti.

Uzun yıllardır hac farizasını bekleyen hacı adayları ile yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

İbrahim Polatlı, 74 yaşında olduğunu ve eşiyle 14 yıldır hac sırası beklediklerini belirterek, "15'inci yılda gitmek nasip oldu. Çok heyecanlıyım. Bu çok tatlı bir heyecan. Allah cümlesine hac nasip etsin." dedi.

84 yaşındaki annesi Raziye Özer ile hacca giden Ali Özer, "13 senedir hacı olmayı bekliyordum. Allah bugüne nasip etti. Rabbim tüm gitmek isteyenlere nasip etsin. Herkese hakkıyla haccı yaşamayı nasip etsin. Bu sene tüm dualarımız Filistin için olacak." ifadesini kullandı.

Törenin sonunda hacı adayı ve görevliler kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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