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Hacı Adayları Uğurlandı

Hacı Adayları Uğurlandı

Rize, Giresun ve Artvin'de 296 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

06.05.2025 14:36
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Rize, Giresun ve Artvin'de kutsal topraklara gidecek 296 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

Rize'de Çay Çarşısı önündeki törene, 213 hacı adayı ve yakınları ile Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Müftüsü Naci Çakmakçı ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Baydaş, ecdadın hacca çok önem verdiğini belirterek, "Hac yolculuğu, helalleşme yolculuğudur. Burada toplanlar bir araya gelerek helalleşiyor." dedi.

Hacı adaylarından 65 yaşındaki Saadet Murzoğlu, 17 yıl önce kızı 5 aylıkken hacca başvurduğunu ifade ederek, "Şimdi kızım liseyi bitiriyor. Bu sene hac çıktı. Önce inanmadım, oğlum heyecanlandırdı beni, 'Anne gidelim.' dedi. Şimdi çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Hacca gitmek için 15 yıl önce başvurduğunu anlatan Engin Baş ise "Şükürler olsun bu sene çıktı ve gidiyoruz. Rabb'im isteyen herkese nasip etsin. Çok mutluyuz. Anlatılmaz yaşanır derler. İnşallah güzel bir şekilde görevlerimizi yapıp memleketimize kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

Hacı adayları, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından yakınlarıyla vedalaşarak otobüslerle Rize-Artvin Havalimanı'na hareket etti.

Giresun

Giresun'daki 45 hacı adayını uğurlama merasimi ise Seyyid Mevlana Sadrettin Efendi Camisi'nde düzenlendi.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, hac ibadetinin sabır ve metanet içerisinde yapılması gereken bir kulluk imtihanı olduğunu söyledi.

Hacı adayları, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından yakınlarıyla vedalaştıktan sonra, kutsal topraklara yolculuk için otobüslerle Ordu-Giresun Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Giresun'dan, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla yıl içinde 324 hacı adayının kutsal topraklara gideceği öğrenildi.

Artvin

Artvin Merkez Camisi önünde düzenlenen uğurlama törenine, 38 hacı adayı ve yakınları ile İl Müftüsü Mesut Harmancı katıldı.

Harmancı, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Artvin'den bu yıl 61 kişinin hacca gideceğini söyledi.

Hacı adaylarından 38'ini bugün Medine'ye yolcu edeceklerini anlatan Harmancı, "Hacı adaylarımızın heyecanını bizler de hissediyoruz." dedi.

Harmancı, Türkiye'de 2 milyon kişinin hacca gidebilmek için sıra beklediğine işaret ederek, "Gittiğiniz yol hayırlı, mübarek olsun. Rabb'im sağlık ve sıhhatle gitmeyi nasip eylesin." diye konuştu.

Hacı adayları, dua edilmesinin ardından Medine'ye gitmek için Rize-Artvin Havalimanı'na hareket etti.

Kaynak: AA

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