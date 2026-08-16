Hacı Bektaş Veli'yi Anan CHP Sözcüsü - Son Dakika
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Hacı Bektaş Veli'yi Anan CHP Sözcüsü

Hacı Bektaş Veli\'yi Anan CHP Sözcüsü
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini anarak adalet ve eşitlik vurgusu yaptı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Hacı Bektaş Veli'nin adalet, eşitlik ve insan sevgisine dayanan öğretilerinin, yüzyıllardır yollarını aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

Sarı, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "'İncinsen de incitme' sözüyle insanlığı sevgiye, hoşgörüye ve kardeşliğe çağıran, Anadolu'nun vicdanı ve barışın yol göstericisi Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi saygı ve rahmetle anıyoruz. Onun adalet, eşitlik ve insan sevgisine dayanan öğretileri, yüzyıllardır yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hacı Bektaş Veli, Müslim Sarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı Bektaş Veli'yi Anan CHP Sözcüsü - Son Dakika

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