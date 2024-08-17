Hacıbektaş'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediye arasında anlaşmazlık - Son Dakika
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Hacıbektaş'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediye arasında anlaşmazlık

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Hacıbektaş Belediyesi Başkanı Ali Kaim, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ni aynı tarihlerde yapma kararı almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

17.08.2024 15:51  Güncelleme: 16:07
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(HACIBEKTAŞ)- 61'inci Ulusal 35'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Alevi örgütleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi. Hacıbektaş Belediyesi Başkanı Ali Kaim, "Kültür Bakanlığı 5 yıldır daha önceden bir günlük etkinlik yapıp ardından bitiriyorlardı. Bize her yönüyle alan açılıyordı. Bu sene karar değiştirdiler aynı tarihlerde yapma kararı aldılar" dedi. Kaim, "Bakanlık konuklarını kendisi illerden getirdi, konaklamalarını kendileri sağladılar. Bizim programımıza gelen kitle inanarak gelen insanlar" diye konuştu.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 61'inci Ulusal 35'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve Hacıbektaş Belediyesi'nin organize ettiği ve çeşitli Alevi kuruluşlarının katıldığı etkinlikler aynı tarihlerde yapılıyor.

Alevi örgütleri, bu sabah Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'na yürüyüş yaparak dergaha alınmamalarını protesto etti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Hacıbektaş Belediyesi Başkanı Ali Kaim, 1964 yılından bu yana törenleri düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Kültür Bakanlığı, 3-5 yıldır törenlerden önce bir günlük etkinlik yapıp bitiriyorlardı. Bize her yönüyle alan açılıyordı. Bu sene karar değiştirdiler aynı tarihlerde yapma kararı aldılar. Biz çeşitli görüşmeler yaptık kendileriyle... Bir gün kent meydanında, iki gün de Kültür Merkezi'nde bir program yaptılar. Kültür Merkezi'ni biz her sene kullanıyorduk. Böyle olunca da bizim programlar çakıştı ve etkinliklerimizi farklı yerlerde yapmak zorunda kaldık. Belediyemizin altında bir konferans salonumuz var, çok uygun olmayan şartlarda, uzakta bir kültür merkezimiz var panellerimizi ve sergilerimizi orada yapıyoruz. Daha önce Kültür Merkezi'nin önünde yapıyorduk. Kitap imza günlerini onu da başka yere almak zorunda kaldık."

"Siz de protokolde yerinizi alın' dedik ama..."

Yaşanan bu duruma Alevi derneklerinin tepkili olduğunu dile getiren Kaim, şöyle devam etti:

"Biz daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüştük, 'Gelin her zamanki gibi biz ev sahibi olalım, siz de protokolde yerinizi alın' dedik ama 'daha önceden karar aldıklarını bunu uygulayacaklarını' söylediler...Çeşitli söylentiler var. Alevi Bektaşi masasının kurulmasıyla bu işin başladığını söylüyorlar ama ondan önce de yapıldı. Devlet ileride buradaki etkinliği tamamen kendisi mi yapmak istiyor yoksa bizimle ortaklaşır mı açık olmayan bir durum var.

"Bakanlık konuklarını kendisi illerden getirdi"

Alevilerin bir kısmı devletten yana etkinliklere katılıyor bir kısmı kısmı belediyenin yaptığı etkinliklere katılıyor. Böyle bir olumsuzluk oldu. Bakanlık konuklarını kendisi illerden getirdi, konaklamalarını kendileri sağladılar. Bizim programımıza gelen kitle kendiliğinden gelen bir kitle, buraya inanarak gelen insanlar. Birçok insan da bunun farkında, böyle olmasını istemiyorlar.

Bu şekilde olmasaydı daha iyi olurdu. Programlarımız çakışmazdı. Daha rahat bir ortamda yapardık."

Hacıbektaş\'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediye arasında anlaşmazlık
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hacıbektaş'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediye arasında anlaşmazlık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacıbektaş'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediye arasında anlaşmazlık - Son Dakika
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