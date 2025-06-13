Hacıların Medine'deki Hurma Alışverişi - Son Dakika
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Hacıların Medine'deki Hurma Alışverişi

Hacıların Medine\'deki Hurma Alışverişi
13.06.2025 11:15
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Türk hacılar, Medine'de hurma bahçelerinden özel çeşitler satın alarak yurda dönüş yapıyor.

Hac farizasını tamamlayan Türk hacılar, yurda dönüş öncesi hurma alışverişini çoğunlukla Medine-i Münevvere'deki bahçelerden yapıyor.

Hac dönüşü, ziyarete gelecek misafirlerine ikram edecekleri hurma seçimini özenle yapan hacıların bir kısmı, hurmalarını Medine'nin içindeki dükkanlardan alırken büyük çoğunluğu ise alışveriş için kentin çevresinde bulunan hurma bahçelerini tercih ediyor.

Hurma bahçelerine özel araçlarla götürülen hacılar, "mebrum, acve, sugay, amber, mecdul, sukkari" gibi adlarla anılan hurma çeşitleri arasında seçim yapıyor.

Hacılar, bahçe yetkililerinden hurmaların özellikleri, dayanıklılık süreleri, saklama koşulları ve manevi yönleri hakkında bilgi alıyor.

Hicaz bölgesindeki Medine, Suudi Arabistan içerisinde en çok hurmanın yetiştirildiği yer olmanın yanında Mısır, Kudüs ve Irak'ta üretilen hurmaların ana vatanı olarak da biliniyor.

Hurmalar kargoyla adrese teslim ediliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacıların mukaddes topraklarda aldığı hurma ve diğer hediyelik eşyaları PTT ile işbirliği yaparak kargoyla evlerine ulaştırıyor.

Kargo imkanı sadece Medine'de hacıların hizmetine sunulurken isteyen kargo alım merkezine, isteyen bahçelerden hurmalarını teslim edebiliyor.

Medine'de 23 yıldır hurma bahçesi işleten 45 yaşındaki Süleyman Uzunoğlu, AA muhabirine, hacıların her geçen yıl hurma alım tercihlerini taze, güvenilir ve kaliteli olduğundan dolayı bahçelerden yana kullandığını söyledi.

Türk toplumunun ikramı sevdiğini belirten Uzunoğlu, "En çok hurmayı Türkler alıyor. 6 ay hurmalarını saklıyorlar, gelen misafirler çok olduğu için. Sadece genellikle hurma ikram ettiği için daha çok Türkler hurmayı alıyorlar." dedi.

Mecdul hurması en çok tercih edilen hurma

Uzunoğlu, Türkiye'den gelen hacıların en çok tercih ettiği hurma çeşidinin uzun yıllar mebrum olduğunu ancak son bir yıldır tahtını organik olarak yetiştirilen mecdul hurmasına devrettiğini ifade etti.

Mecdul haricinde sefavi ve sugayi hurmalarının da tercih edildiğini belirten Uzunoğlu, "En önemli hurmaların başında Peygamber hurması olarak bilinen 'acve' geliyor. Önemli bir hurma. Peygamber efendimizin eliyle diktiği ve aşılama ile çoğalan bir hurma. Hadislerden öğrendiğimize göre özelliği şudur; 'Sabahları aç karnına 7 tane yerseniz o gün zehir isabet etmez' dediği önemli bir hurmadır. Her evde bulunmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

23 yıldır bahçe hurması satan Uzunoğlu, bahçelere gelen bazı hacıların hurma ağaçlarını palmiye ağacı zannettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hacıların Medine'deki Hurma Alışverişi - Son Dakika

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