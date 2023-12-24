HADIMKÖY\'DE İŞÇİ BETON MİKSERİNE DÜŞTÜ-1

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DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına•
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Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin•
ARNAVUTKÖY Hadımköy'de inşaat malzemeleri üreten iş yerinde 1 işçi beton mikserine düştü. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
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