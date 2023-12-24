 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HADIMKÖY'DE İŞÇİ BETON MİKSERİNE DÜŞTÜ-1 - Son Dakika
Üye Girişi

HADIMKÖY'DE İŞÇİ BETON MİKSERİNE DÜŞTÜ-1

ARNAVUTKÖY Hadımköy'de inşaat malzemeleri üreten iş yerinde 1 işçi beton mikserine düştü.

24.12.2023 - 16:36,
Abone Ol

ARNAVUTKÖY Hadımköy'de inşaat malzemeleri üreten iş yerinde 1 işçi beton mikserine düştü. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

HADIMKÖY\'DE İŞÇİ BETON MİKSERİNE DÜŞTÜ-1
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hadımköy, İtfaiye, İş Kazası, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HADIMKÖY'DE İŞÇİ BETON MİKSERİNE DÜŞTÜ-1 - Son Dakika


16:36
DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17
Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10
Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37
Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29
Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı? Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı?

Son Dakika
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10 Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37 Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29 Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı?
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 17:50:59. #1.12#
SON DAKİKA: HADIMKÖY'DE İŞÇİ BETON MİKSERİNE DÜŞTÜ-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement