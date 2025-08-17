Hafik Gölü Sosyal Tesisleri Açıldı - Son Dakika
Hafik Gölü Sosyal Tesisleri Açıldı

Hafik Gölü Sosyal Tesisleri Açıldı
17.08.2025 18:56
TBMM AK Parti Grup Başkanı Güler, Hafik Gölü'ndeki sosyal tesislerin açılışına katıldı.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Hafik ilçesindeki Hafik Gölü Sosyal Tesisi ve Mesire Alanı'nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığınca kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü'nün sosyal tesislerinin açılışına katılan Güler, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Göldeki çalışmaların devam edeceğini belirten Güler, "Yapılan bu çalışma göl projesinin birinci etabı. İnşallah gölümüzün çevresinde ikinci etabı da güzel bir planlama ve projelendirme ile hayata geçiririz. Sivas'ımız için öncelikli olarak Hafik Gölü gibi benzer diğer projeleri hayata geçirmeyi, ülkemizin ve şehrimizin turizmine kazandırmayı özel bir uğrak alanı olarak bu yerleri çoğaltmayı arzu ediyoruz." dedi.

Projenin Sivas İl Özel İdaresi ve Hafik Belediyesi iş birliğiyle yürütüldüğünü aktaran Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise şunları kaydetti:

"Göl kenarında ahşap yürüyüş alanları, iskeleler, kuş gözlem kulesi, çocuk oyun alanları, ahşap piknik alanları, kamelyalar, salıncaklar ve barbekü gruplarıyla ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar oluşturuldu. 3 bin metrekareyi aşkın yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Yaklaşık 2 bin 600 adet çeşitli bitkiler süs ağaçları, lavanta ve gül gibi peyzaj bitkileriyle bölge renklendirdi. Ayrıca otopark alanı, yağmur suyu, drenaj sistemi, dekoratif aydınlatma direkleri, enerji verimli LED sistemleri ve çevre dostlu kent mobilyalarıyla modern bir altyapı kazandırıldı. Mevcut restoran ve iskeleler onarılarak ziyaretçilerimizin hizmetine sunuldu." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Piknik yapan vatandaşlarla da sohbet eden Güler ve Şimşek, doğum günü kutlanan 3 yaşındaki Edanur isimli çocuğun pastasını kesti.

Açılış programına AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Hafik Belediye Başkanı Habip Görler ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

