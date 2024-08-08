Hafriyat kamyonu taksiye çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Hafriyat kamyonu taksiye çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı ticari taksi, aynı aileden 5 yayaya çarptıktan sonra dere yatağına devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

08.08.2024 21:47
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı ticari taksi savrularak yolda yürüyen aynı aileden 5 yayaya çarptıktan sonra dere yatağına devrildi. Kazada tatil için İtalya'dan iznini geçirmek için gelen aileden Zehra Yolaçan (49) tatilinin ilk gününde hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat Ç. idaresindeki 67 ACV 536 plakalı hafriyat kamyonu, Emirhan P. Yönetimindeki 67 T 5052 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari taksi, yolda yürüyen 4'ü aynı aileden 5 yayaya çarptı. 3 yaya ve ticari taksi köprü korkuluklarını kırarak dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dere yatağına düşen yayalara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar yola çıkarıldı. Taksi sürücüsü Emirhan P. ile yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kazada ağır yaralanan Zehra Yolaçan, özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada Yolaçan'ın annesi, eşi, kızı ve akrabası da yaralandı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zehra Yolaçan'ın İtalya'dan iznini geçirmek için memleketine geldiği ve bugün tatilinin ilk günü olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kamyon sürücüsü gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Hafriyat kamyonu taksiye çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Kaynak: DHA

Zonguldak, Ereğli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafriyat kamyonu taksiye çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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