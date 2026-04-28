Haftanın Müjdeleri ve Futbolun Adaleti

28.04.2026 08:00
Adalet Bakanı Akın Gürlek 638 faili meçhul dosyayı yeniden araştıracak özel birim kurdu. TOKİ 100 bin konut için kura çekti. 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'ten geçti. Formula 1 İstanbul'a dönüyor. İlk Sağlıklı Yaşam Köyü açıldı. Fenerbahçe ise şampiyonluğu hak edene kaptırdı.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, 638 faili meçhul dosyanın yeniden araştırılması için özel bir birim kurdu. Bu, adaletin tecellisi ve hukuk sistemine güven için devrim niteliğinde bir adım. TOKİ, İstanbul'da 100 bin konutun kura çekimini yaparak insanların üçte bir fiyatına, 20 yıl vadeli ev sahibi olmasını sağladı. Çocukları dijital tehditlerden korumak için 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'ten geçti; ayrıca özel danışma hattı ve çocuk SIM kartı uygulamaları hayata geçirilecek. Formula 1 organizasyonu yıllar sonra İstanbul'da yapılacak, bu da turizm ve ekonomiye katkı sağlayacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'nin ilk Sağlıklı Yaşam Köyü'nü açtı; tedavisi tamamlanan eski madde bağımlıları burada kalacak, meslek sahibi olacak ve topluma yeniden kazandırılacak.

Futbolda ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayalleri suya düştü. Takım defans yapamıyor, oyun kuramıyor, gol atamıyor ve mental olarak kırılgan. Kaleci Ederson'un hataları ve penaltı kaçırmaları eleştiriliyor. Talisca'ya kritik penaltının attırılması mantıksız bulunuyor. İlk yarıda rakip ceza sahasında 24 kez topla buluşurken Fenerbahçe sadece bir kez buluştu. Yönetim, futbolcu ve teknik kadroyla takımın yeniden inşa edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı 21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Alman turist otel odasında ölü bulundu Kamera kayıtları kafa karıştırdı Alman turist otel odasında ölü bulundu! Kamera kayıtları kafa karıştırdı

07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
07:24
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar
06:55
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
06:42
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
06:26
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
06:19
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
