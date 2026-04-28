Haftanın Müjdeleri ve Futbolun Adaleti

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, 638 faili meçhul dosyanın yeniden araştırılması için özel bir birim kurdu. Bu, adaletin tecellisi ve hukuk sistemine güven için devrim niteliğinde bir adım. TOKİ, İstanbul'da 100 bin konutun kura çekimini yaparak insanların üçte bir fiyatına, 20 yıl vadeli ev sahibi olmasını sağladı. Çocukları dijital tehditlerden korumak için 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'ten geçti; ayrıca özel danışma hattı ve çocuk SIM kartı uygulamaları hayata geçirilecek. Formula 1 organizasyonu yıllar sonra İstanbul'da yapılacak, bu da turizm ve ekonomiye katkı sağlayacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'nin ilk Sağlıklı Yaşam Köyü'nü açtı; tedavisi tamamlanan eski madde bağımlıları burada kalacak, meslek sahibi olacak ve topluma yeniden kazandırılacak.

Futbolda ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayalleri suya düştü. Takım defans yapamıyor, oyun kuramıyor, gol atamıyor ve mental olarak kırılgan. Kaleci Ederson'un hataları ve penaltı kaçırmaları eleştiriliyor. Talisca'ya kritik penaltının attırılması mantıksız bulunuyor. İlk yarıda rakip ceza sahasında 24 kez topla buluşurken Fenerbahçe sadece bir kez buluştu. Yönetim, futbolcu ve teknik kadroyla takımın yeniden inşa edilmesi gerektiği vurgulanıyor.