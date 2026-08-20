Hainan'da Su Festivali Düzenlendi

BAOTİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Baoting Li ve Miao Özerk İlçesi'nde düzenlenen su festivali, 19 Ağustos 2026.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Baoting Li ve Miao Özerk İlçesi'nde, Çin Sevgililer Günü olan Qixi Festivali münasebetiyle çarşamba günü bir su festivali düzenlendi. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)