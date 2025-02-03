Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı - Son Dakika
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Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı

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Haiti'nin Kenscoff kasabasına düzenlenen silahlı çete saldırısında ilk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi. Güvenlik güçlerinin yetersiz kalması üzerine takviye polis sevk edildi. Saldırıda 100 ev de yakıldı.

03.02.2025 07:46  Güncelleme: 08:18
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Yerel basında çıkan habere göre, silahlı çeteler, Port-au- Prince'ye 10 kilometre mesafedeki Kenscoff kasabasına saldırdı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

SALDIRILARDA 100 EV YAKILDI

Güvenlik güçlerinin yetersiz kalması üzerine kasabaya takviye polis sevk edildi. Haiti'deki bağımsız bir sivil toplum kuruluşunun açıklamasına göre, saldırılarda 100 ev yakıldı. Çeteler, bölgenin kontrolünü ele geçirmek amacıyla "büyük" bir saldırı gerçekleştirdi.

Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı

ÇETE ÜYESİ 20 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Haiti Polis Sözcüsü Michel-Ange Louis, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı çete üyesi 20 kişiyi öldürdüklerini ve güvenliğin sağlanması için gerekenin yapıldığını bildirdi.

Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı

ÜLKEDEKİ ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor. Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan atamıştı. Konsey, 11 Kasım 2024'te görevden aldığı Conille'in yerine de iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.

Haiti\'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Polis, Haiti, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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