Haiti'de Çete Şiddeti: Çocuklar Tehdit Altında

Güncel

SAN Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Haiti'de çeteler tarafından silah altına alınan çocukların sayısının 2023'te yüzde 70 arttığını bildirdi.

UNICEF tarafından paylaşılan raporda şiddetin hüküm sürdüğü Haiti'de tüm çete üyelerinin yüzde 30 ila yüzde 50'sinin çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Raporda, ülkedeki çeteler tarafından silah altına alınan çocukların sayısının 2023'te yüzde 70 arttığı kaydedildi.

UNICEF'in Haiti'deki temsilcisi Geeta Narayan, yaptığı açıklamada, bu durumun çok endişe verici olduğunu söyledi.

Narayan, genç erkeklerin genellikle tehdit görülmedikleri için muhbir olarak kullanıldığını belirterek, bazılarına silah verildiğini ve saldırılara katılmaya zorlandıklarını dile getirdi.

Kızların da yemek pişirmeye ve temizlik yapmaya zorlandığını anlatan Narayan, çete üyeleri için sözde "eş" olarak kullanıldıklarını kaydetti.

Narayan, bunun gönüllü olarak yapılmadığını vurgulayarak, "Silahla donanmış olsalar bile çocuk burada kurban konumunda." dedi.

Aşırı yoksulluk, aileleri çaresiz bırakıyor

Çocuklar ve ailelerin aşırı yoksulluk nedeniyle bazı durumlarda giderek daha çaresiz hale geldiğine dikkati çeken Narayan, "Eğer çocuklar bir çeteye katılmayı reddederse silahlı kişiler, genellikle onları ya da ailelerini tehdit ediyor ya da basitçe kaçırıyor." ifadesini kullandı.

Narayan, çetelerin Hispaniola Adası'nda Haiti ile sınırı paylaşan Dominik Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildikten sonra ailelerinden ayrı düşen çocukları da avladığını belirterek, "Bu çocuklar giderek daha fazla hedef haline geliyor." şeklinde konuştu.

Cinsel şiddet sıklıkla kullanılıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütünün yayımladığı rapora göre, Haiti'de çetelere yeni katılanlara "farklı arkadaşlar satın almaları" için para veriliyor.

Çatışmalara katılan yeni üyeler, birini öldürürlerse terfi ettiriliyor. Çetede iki ya da üç yıl geçirdikten sonra ajan olmadıklarını kanıtlayanlar, çetenin parçası haline geliyor.

Ülkede birçok okulun kapalı olması, çocukların giderek daha savunmasız hale gelmesine yol açıyor. Çete şiddeti de son yıllarda tahminen 365 bini çocuk olmak üzere 700 binden fazla kişiyi evsiz bıraktı.

Çeteler tarafından "avlanan", fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan bu kişilerin birçoğu derme çatma barınaklarda yaşıyor.

Suç grupları, kız çocuklarını ve kadınları korkunç derecede cinsel istismara maruz bırakıyor ve rakip bölgelerde korku salmak için cinsel şiddeti sıklıkla kullanıyor.

Silahlı çetelerin saldırılarında bu yıl 3 bin 900 kişi öldü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin büyük bölümünün silahlı çeteler tarafından kontrol edildiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre, yılbaşından bu yana 3 bin 900 kişi silahlı çetelerin saldırılarında öldü.

Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı. Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştı.