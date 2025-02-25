Haiti'de Kenyalı Polis Hayatını Kaybetti

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Haiti'de çetelere yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan Kenyalı polis, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Haiti'deki Çok Uluslu Güvenlik Destek Gücü (MSS), başkent Port-au- Prince'ye bağlı Artibonite bölgesinde çetelere yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada, 2 çete mensubu öldürülürken, ağır yaralanan Kenyalı 1 polis, hastanede hayatını kaybetti.

MSS'den yapılan açıklamada, Kenyalı polisin ölümünden büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Bu arada Port-au-Prince'nin çeşitli bölgelerinde toplanan onlarca Haitili, güvenliğin sağlanması için hükümeti protesto etti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nin doğruladığı bilgilere göre, 2024'te Haiti'de suç çetelerinin eylemleri sonucu en az 5 bin 601 kişi hayatını kaybetti.

Haiti'deki güvenlik sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Afrika liderliğindeki Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'na katılmak üzere toplamda 900 Kenyalı polis ülkeye ulaşmıştı.