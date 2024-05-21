HAK-İŞ Gençlik Farkında Proje Fikri Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gençlik Farkında Proje Fikri Yarışması" ile gençlerin HAK-İŞ'in mücadelesini yakından tanımalarını, bu mücadelenin farkında olmalarını, bu mücadelede kendilerine düşen rol ve misyon varsa bunu üstlenmelerini istediklerini belirtti.

HAK-İŞ ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen "Gençlik Farkında Proje Fikri Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri HAK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.

Törene, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, programdaki konuşmasında, endüstri ilişkileri sisteminin, devlet, işveren ve işçi olmak üzere 3 temel ayağı olduğunu belirterek, Türkiye'deki bu sistemin işçi ayağında aksaklık olduğunu söyledi.

Türkiye'de 1980'den sonra işçilerin, gayrisafi milli hasıladan (GSMH) aldıkları payın sürekli düştüğünü ifade eden Arslan, 1980'li yıllarda yüzde 50 civarında olan işçilerin sendikalaşma oranının bugün yüzde 15 seviyelerinde olduğunu bildirdi.

Arslan, bu nedenle sistemin işçi ayağının aksak ve zayıf olduğuna işaret ederek, HAK-İŞ'in, işçi tarafını güçlendirmek ve işçilerin GSMH'den daha fazla pay almasını sağlamak için büyük çaba sarf ettiğini kaydetti.

Bu doğrultuda hayata geçirdikleri projelerde kadın ve gençlere alan açmaya çalıştıklarını anlatan Arslan, "Gençlik Farkında Proje Fikri Yarışması" projesine bu yılki katılımdan mutlu olduklarını dile getirdi.

Arslan, Türkiye'de işçi sendikalarıyla ilgili geçmişten gelen ön yargılar olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sendikaları tanımlarken Türkiye'ye yakışmayan, dünya sendika hareketine uyum gösterememiş, 20. yüzyılda kalmış türküler söyleyen, sloganlar atan bir sendika anlayışını artık başka bir alana taşıdık. Bu konuda bilgisine, becerisine ve kendisine güvenen, masada kalarak sorunları çözmek isteyen bir sendika modeline dönüştürdük. Daha fazlasını yapmalıyız. Onun için gençlerimizi, HAK-İŞ'in mücadelesine ortak etmek istiyoruz. Bu sadece gelip üye olmak değil. HAK-İŞ'in mücadelesini yakından tanımalarını, bu mücadelenin farkında olmalarını, bu mücadelede kendilerine düşen rol ve misyon varsa bunu üstlenmelerini istiyoruz. HAK-İŞ olarak da bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Bu yıl yedincisini yaptığımız projenin arkasında da bu yatıyor."

Bütün üniversite öğrencilerini, HAK-İŞ'in projelerine katkıda bulunmaya davet eden Arslan, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin daha çok işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Anlamlı ve kıymetli bir proje"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Arıcan ise HAK-İŞ'le ortak düzenledikleri bu projenin, "Bütün ümidimiz gençliktedir." anlayışıyla örtüşmesi bakımından anlamlı ve kıymetli olduğunu ifade etti.

Projenin sadece bir rekabet, yarışma değil, bir öğrenme sürecini de barındırdığını dile getiren Arıcan, projenin gençlere ne kadar güvendiklerinin ve imkan sunduklarının da bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Arıcan, söz konusu projeyi bundan sonraki süreçte uluslararası boyuta taşımayı teklif ederek, bu sayede ASBÜ ve HAK-İŞ'in sahip olduğu tecrübe ve birikimin, kültür ve gönül coğrafyalarına da taşınabileceğini anlattı.

Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.