HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünün, Türkiye işçi hareketine, çalışma hayatına ve tüm halka hayırlı olmasını diledi.

Arslan, Cumhuriyet'in 101. yılını kutladığı mesajında, 29 Ekim 1923'te büyük zorluklar, özveri, gayret ve kahramanlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık şanlı tarihiyle geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti.

Cumhuriyet'in geçmişten geleceğe uzanan bir beraberlik olduğuna vurgu yapan Arslan, "Irkı, dini, dili, inancı, mezhebi, derisinin rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun her Türk vatandaşının ortak varlığı ve değeridir. Kuruluşundan bu yana Cumhuriyet'in en önemli teminatı, halkımızın cumhuriyet ideallerini sahiplenmesi ve koruma iradesi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana dünyada eşi görülmemiş başarılara imza attığını, modern bir devlet olarak tüm alanlarda "Tam bağımsız Türkiye" hedefine ulaşma noktasında önemli aşamalar kaydettiğini belirtti.

"Türkiye demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecektir"

Konfederasyon olarak, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bölmeye yönelik her türlü girişimi lanetlediklerinin altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği için bölgesinde etkin, güçlü, oyun kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma yolundaki mücadelesini destekliyoruz. Geçmişten bu yana, ülkemizi parçalamaya çalışanlar, özgürlüğünden ve bağımsızlığından vazgeçmektense ölmeyi tercih eden asil bir milleti karşısında bulmuştur. Ülkemizin başarısının, sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını, bölgemizdeki, ve bütün dünyadaki mazlum ve mağdurlar için de bir umut olduğuna yürekten inanıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemize, insanımıza ve bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. Türkiye demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecektir."

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladıklarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canını feda eden bütün şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Cumhuriyet'imizin 101. kuruluş yıl dönümünün, Türkiye işçi hareketine, çalışma hayatına ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılının emeğin, üretimin ve alın terinin yüzyılı olmasını temenni ediyor, ülkemizin gelişimini engelleme, birlik ve bütünlüğünü bölmeye yönelik her türlü girişimi lanetliyor, Cumhuriyet'imize nice yıllar diliyoruz." ifadelerini kullandı.