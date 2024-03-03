HAK-İŞ Konfederasyonu, Filistinli Kadınlarla Uluslararası Dayanışma Konferansı düzenliyor

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HAK-İŞ Konfederasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 37 ülkeden 60 sendikacının katılımıyla "Filistinli Kadınlarla Uluslararası Dayanışma Konferansı" düzenleyecek.

ATO Congresium'da, 6 Mart Çarşamba günü düzenlenecek konferansa, 37 ülkeden 60 sendikacı ile Türkiye'nin 81 ilinden ve KKTC'den 5 bine yakın HAK-İŞ'li kadın katılacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek ve Filistinli kadınların sesini duyurmak için düzenlenen konferansa, bazı sivil toplum kuruluşları da katkı verecek.

"Tüm platformlarda Filistin'i destekleyeceğiz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Filistinli Kadınlarla Uluslararası Dayanışma Konferansı" ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın uluslararası niteliğine dikkati çekti.

Geçmiş dönemde "Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği"nin başkanlığını yaptığını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Özellikle 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sistematik olarak arttıran katil ve siyonist İsrail, çocuk, genç, yaşlı ve kadın demeden soykırımını sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana haklı davasında Filistinli kardeşlerimizin daima yanında olan HAK-İŞ, ulusal ve uluslararası tüm platformlarda Filistin'i desteklemeye devam ediyor. 6 Mart'ta düzenleyeceğimiz uluslararası konferansla katil İsrail'in zulmüne karşı en yüksek ses, yine HAK-İŞ Konfederasyonu'ndan yükselecektir."