 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HAK-İŞ Konfederasyonu Gazze'ye 5 Milyon Lira Bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi

HAK-İŞ Konfederasyonu Gazze'ye 5 Milyon Lira Bağışladı

HAK-İŞ Konfederasyonu, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılaya 5 milyon lira bağışta bulundu. Bağış protokolü imzalandı ve bağış çeki teslimi gerçekleştirildi. Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yardım çalışmalarının devam ettiğini ve yeni bir gemi göndermek için hazırlıklara başladıklarını belirtti. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise İsrail'in saldırıları sonrasında yardım kampanyası başlattıklarını ve Türk Kızılay yardımıyla bölgeye 5 milyon lira gönderdiklerini açıkladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Gazze\'ye 5 Milyon Lira Bağışladı
25.12.2023 - 17:35,
Abone Ol

HAK-İŞ Konfederasyonu, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılaya 5 milyon lira bağışta bulundu.

Bağış protokolü imza ve bağış çeki teslimi için Türk Kızılayın Kırımlı Dr. Aziz Bey Ek Hizmet Binası'nda tören düzenlendi.

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, programdaki konuşmasında, yardımseverler ile yardıma muhtaç olanlar arasında köprü görevi olmaya devam ettiklerini, 7 Ekim'den sonra Gazze'ye yardım göndermeye başladıklarını vurguladı.

Mısır ve Batı Şeria'daki personelleri aracılığıyla bölgede yardım çalışmalarını koordine ettiklerini ifade eden Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Bölgeye hem ayni hem de nakdi yardım çalışmalarımız devam ediyor. Geçen hafta çadır, yiyecek, su ve kışlık malzemelerin olduğu 1800 tonluk bir gemiyi göndermiştik. Şimdi yeni bir gemiyi göndermek için hazırlıklara başladık. Gemiler, El- Ariş Limanı'na girdikten sonra personellerimiz ve Mısır Kızılayı tarafından teslim alınıyor. Kontrollerin ardından Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Filistin Kızılayına teslim ediliyor."

Yılmaz, 1111 adet çadırı bölgeye gönderdiklerini belirterek, "Dışişleri Bakanlığımızdan haber bekliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın kuracağı hastanenin yanına kurulması noktasında bir irtibat gelirse çadırları oraya kuracağız." dedi.

"Gazze'de sadece Filistinliler ölmüyor, Gazze'de insanlık ölüyor"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da İsrail'in saldırılarının hemen ardından Filistin için yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Sendikalar ve üyelerinin bağışlarıyla toplanan paraların bir kısmını Türk Kızılay yardımıyla bölgeye ulaştırmak için harekete geçtiklerini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Kampanyamız yıl sonuna kadar devam edecek. Kampanyamız devam ederken, nasıl yardım gönderebiliriz üzerine çalıştık. Bu kapsamda Türk Kızılay Başkanımız ile bir görüşme yaptık. Ayni yardımların doğrudan Gazze'ye ulaştırılması imkanının olduğunun söylenmesi üzerine, hiç olmazsa can suyu olması açısında toplanan bağışlardan ilk etapta 5 milyon lirayı göndermek istedik. Bunları devam ettireceğiz. Bunları yaparken, dünyaya da çağrımızı yenilememiz gerekiyor; Gazze'de sadece Filistinliler ölmüyor, Gazze'de insanlık ölüyor. Emperyalist Amerika ve onun taşeronu İsrail sebebiyle ne yazık ki dört defa ertelenen BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes kararı çıkmadı. Katliamlar devam ediyor ve gerçekten bütün dünya seyrediyor."

Yılmaz ve Arslan, konuşmaların ardından bağış protokolünü imzaladı. Arslan, 5 milyon lira tutarındaki temsili bağış çekini Yılmaz'a takdim etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kızılay, Mısır, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Konfederasyonu Gazze'ye 5 Milyon Lira Bağışladı - Son Dakika


17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:12
Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı
16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41
Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26
İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu

Son Dakika
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26 İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu
15:48 İstanbul'da 6 katlı bina çöktü, vatandaşlar canlarını son anda kurtardı
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 18:28:01. #1.13#
SON DAKİKA: HAK-İŞ Konfederasyonu Gazze'ye 5 Milyon Lira Bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement