HAK-İŞ'ten Terörle Mücadele ve Vergi Reformu Vurgusu

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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, başta Cumhur İttifakı olmak üzere, artık terörün sona ermesi konusunda, teröristlerin silahlarını bırakarak Türkiye'ye teslim olması konusundaki görüşlerini ve çabalarını HAK-İŞ olarak destekliyoruz." dedi.

Arslan, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Konya 1 ve 2 No'lu Şube Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyonun en büyük mağduru olan emekçi kesimin yanında olmak ve imkanlarını genişletmek için gayretle çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin büyüyen ve gelişen bir ülke olduğunu belirten Arslan, "Bölgesinde hem ekonomik yönden hem siyasi yönden hem askeri yönden güçlü bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz, çalışanlar olarak bütün bu büyümenin ne yazık ki getirisini elde edemiyoruz. Türkiye büyüyor, fakat çalışanlar bu büyümeden faydalanamıyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği ülkelerinde çalışanların milli gelirden aldığı payın yüzde 65, Türkiye'de bu oranın yüzde 25 olduğuna dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Bir kısım insanlar yüksek enflasyonda daha çok kazanıyor. Çünkü enflasyonun yüksekliği onlar için bir fırsat. 5 liraya üretiyorsa 15 liraya satıp, 'Enflasyon var' diyor. O kadar çığırından çıkarttılar ki asgari ücret belirlenmeden etiketleri değiştiren bir zihniyetten bahsediyoruz."

Mahmut Arslan, Türkiye'nin bir sosyal restorasyona ihtiyacı olduğunu, yeni bir vergi düzenlemesi yapılması gerektiğini aktararak, "Bütün vergi yükü çalışanların ve kayıt dışı iş yapmayan işletmelerin ve çalışanların üzerine yıkılmıştır." diye konuştu.

"Çok kazananın çok, az kazananın az vergi verdiği bir modeli süratle inşa etmemiz gerekiyor"

Türkiye'de büyük servet sahibi olanların az vergi ödediğini veya hiç vermediğini, bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydeden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vergi sisteminin acilen masaya yatırılıp, çok kazananın çok, az kazananın az vergi verdiği bir modeli süratle inşa etmemiz gerekiyor. Refahın adil paylaşılmasının, Türkiye'nin barışı için, dayanışması için, ülkemizin sosyal barışı için ne kadar kıymetli olduğunun altını çizmeme gerek yok ama bugünkü vergi sisteminde ne yazık ki daha fazla, kayıtlı sistemin üzerine yıkılmış bir vergi modelinden bahsediyoruz. Vergi sisteminin Türkiye'de geniş kitlelere sağlayacağı avantajları dikkate alarak toplumun bütün kesimlerindeki adalet duygusuna zarar vermeden, hakkaniyetli, adil bir vergi sistemini acilen Türkiye inşa etmek zorunda."

Emekliler için de yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Arslan, sendika olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiği talebinde olduklarının da altını çizdi.

Gündemi değerlendiren Arslan, Türkiye'nin özellikle 50 yıla yakındır terörle mücadele eden bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İmkanlarını, kaynaklarını terörle mücadeleye ayırmış bir ülkeden bahsediyoruz. On binlerce evladımızı kaybettiğimiz, Türkiye'nin trilyonlarca dolarlık kaynaklarının heba edildiği, ülkemizin bölünme süreçlerinin tartışıldığı 40 yıldan fazla bir dönemi yaşadık. Son gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, başta Cumhur İttifakı olmak üzere, artık terörün sona ermesi konusunda, teröristlerin silahlarını bırakarak Türkiye'ye teslim olması konusundaki görüşlerini ve çabalarını HAK-İŞ olarak destekliyoruz. Demokratik bir ülkede, devlet dışında hiç kimsenin silahı olamaz. Dolayısıyla bu çabalarla umuyorum teröre bugüne kadar destek verenler, teröristlerle işbirliği yapanlar, teröristlerin sivil uzantısı olanlar artık akıllarını başlarına alırlar ve terörün sona ermesi konusunda hep birlikte ülkede yeni bir dönemi başlatmış oluruz."