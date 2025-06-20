HAK-İŞ'ten Van'daki İşçilere Destek - Son Dakika
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HAK-İŞ'ten Van'daki İşçilere Destek

HAK-İŞ\'ten Van\'daki İşçilere Destek
20.06.2025 19:05
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Mahmut Arslan, işten çıkarılan işçilere destek vererek mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Arslan, beraberindeki HAK-İŞ Başkanlar Kurulu üyeleriyle İpekyolu Belediye binasının önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret etti, taleplerini dinledi.

Her zaman işçilerin yanında olduklarını vurgulayan Arslan, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra işten çıkarmalar, tehditler ve sendikalarından zorla istifa baskılarına karşı büyük bir direniş başlattıklarını söyledi.

İşçilerle başlattıkları eyleme devam edeceklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Bu direnişin kahramanları olarak sizleri tebrik ediyorum. Ülke ve bölgenin yanı sıra Avrupa Birliği başta olmak üzere bütün dünyada bu onurlu mücadeleniz tanındı ve destek gördü. Siz ekmeğinize, onurunuza, geleceğinize sahip çıktınız. Baskılara, tehditlere, gece telefonla aranmalara direndiniz ve meydanları doldurdunuz. Yaşadığınız zorlukları iliklerimize kadar hissediyor ve biliyoruz. Sizleri işe döndürmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yasal olarak yapmamız gereken davaları açtık. Allah'a çok şükür bugüne kadar kaybettiğimiz bir dava olmadı. Hepinizin işe iade davaları tek tek sonuçlanıyor ve inşallah bu davanın hepsini kazanacağız."

Yargı süreçlerinin devam ettiğini dile getiren Arslan, işçiler görevlerine dönünceye kadar kurulan çadırı terk etmeyeceklerini ifade etti.

Belediyenin önünde kurulan çadırda 413 gündür mücadelelerinin sürdüğünü anlatan Arslan, şöyle konuştu:

" DEM Parti'nin konfederasyonumuzdan bir talebi oldu. Önümüzdeki hafta için kendileri konfederasyonumuzla görüşme talebinde bulundu. Bu taleplerini kabul edeceğiz. Sorunlarınızı bizzat kendilerinin yüzüne anlatacağız. Kimseye düşman değiliz. Ekmeğimizi elimizden almasalar, işimizle uğraşmasalar, bir mesajla işten çıkarmasalar, Van halkının iradesine elbette ki biz de saygı gösteririz ama Van halkından aldıkları oyları emekçilerin ekmeğine kan doğramak için uğraşanlara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadele bizim açımızdan bir onur mücadelesidir çünkü sizlerin hakkında işlenmiş bir fiilden dolayı açılmış soruşturmalar yok."

"İşçilerin ekmeğiyle oynayarak siz bir yere varamazsınız"

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendirme yapan Arslan, Türkiye'nin ve bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren bu çalışmaları desteklediklerini vurguladı.

"Dün olduğu gibi bugün de bu topraklarda barışın, kardeşliğin, birlikteliğin devam etmesi için en fazla fedakarlık yapan, bu bölgeden asla gitmeyen HAK-İŞ'in samimiyetini siz tartışamazsınız ama biz sizi tartışıyoruz." diyen Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu toprakların kardeşliğine, dayanışmasına, birlikteliğine zarar verecek anlayışları terk edin. Anlayın artık bu ülkede beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunu. Sadece ekmekleri için, geleceğini kurtarmak için çalışan insanlardan ne istiyorsunuz? Hani 'barış' diyordunuz, 'hak' diyordunuz, 'adalet' diyordunuz. Bu mu adalet Allah aşkına? İnsanları aşsız, ekmeksiz, çaresiz bırakmak ve kendilerinin anlayışını kabul etmediği için cezalandırmak hangi demokrasinin, kardeşliğin, barışın ifadesidir? Gelin Sayın Belediye Başkanları çıkarılan arkadaşlarımızı derhal işe başlatın. Yargı kararlarına uyun. İşçilerin ekmeğiyle oynayarak siz bir yere varamazsınız."

HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz ise "Seçimlerden sonra bir mesajla yaklaşık 800 kardeşimiz işten çıkarıldı. Eylemlerimiz 413 gündür devam ediyor. Sendika olarak kardeşlerimizin yanında olduk. Mücadelemiz sonuçlanana kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Mahmut Arslan, Politika, Güncel, Yaşam, van, Son Dakika

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