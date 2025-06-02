Hakan Fidan, BM Temsilcisini Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.
Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Fidan'ın Cuellar'ı İstanbul'da kabul ettiği bildirildi.
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