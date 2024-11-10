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Hakan Fidan'dan Birlik Çağrısı

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Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki soykırımı durdurmak için ülkeleri birlik olmaya çağırdı.

10.11.2024 17:31
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda üye ülkelere, " İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırısını sona erdirmeliyiz. Bunun için de birlik içinde hareket etmeliyiz. Çağrılarımıza kulak veren ülkelerle iş birliği yapmalıyız" diye seslendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırısının sona erdirilmesi gerektiğini belirten Fidan, "Bunun için de birlik içinde hareket etmeliyiz. Çağrılarımıza kulak veren ülkelerle iş birliği yapmalıyız" dedi.

"Tek bir sesle konuşmalıyız ama sadece sözde değil, eylemde de..."

Mescid-i Aksa'nın tehdit altında olduğunu vurgulayan Fidan, "Aralarında Bakanların da bulunduğu İsrail'in aşırı sağcı siyasi figürleri, Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirme niyetlerini açıkça ifade etmektedirler. Bu sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Tüm Müslümanların meselesidir. Bu konularda tek bir sesle konuşmalıyız ama sadece sözde değil, eylemde de... Eksik olan Filistin davası için kararlılığımız ya da ahlaki zeminimiz değil, zorlayıcı eylemdir. Akan kanı durdurmak ve yaklaşmakta olan bölgesel savaşı önlemek için alabileceğimiz somut tedbirler var" ifadelerini kullandı.

"İsrail'e silah ambargosu uygulanması için bastırabiliriz"

Bir avuç ülkenin İsrail'in bu savaşı sürdürülebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ettiğini belirten Fidan, "İlk adım olarak İsrail'e silah ambargosu uygulanması için bastırabiliriz. Türkiye olarak, İsrail'e silah transferinin durdurulması için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde bir girişim başlattık. Aralarında BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin de bulunduğu 52 ülkeden destek aldık. Hepimiz bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Şimdi birliğimizi gösterme zamanıdır" dedi.

İsrail ile ticareti durdurmak ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine devam eden soykırım davasına müdahil olmak gibi başka araçların olduğunu kaydeden Fidan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek için bir kampanya başlatılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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