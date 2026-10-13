Hakkari AFAD, 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika
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Hakkari AFAD, 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde öğrencileri bilgilendirdi

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Hakkari AFAD, 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü\'nde öğrencileri bilgilendirdi
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Hakkari AFAD ekipleri, 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında vatandaşları afetlere karşı bilgilendirdi. Valilik önünde stant kuran ekipler broşür dağıtıp tatbikat yaptı; TOBB İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine deprem ve afetlere karşı doğru davranışları anlattı.

Hakkari Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, "13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında vatandaşları afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi.

Farkındalık çalışmaları kapsamında Valilik önünde stant kuran AFAD ekipleri, standı ziyaret eden vatandaşlara afet risklerinin azaltılması ve afet öncesinde alınması gereken tedbirleri anlattı.

Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanları tanıttı, afetlere müdahale konusunda tatbikat gerçekleştirdi.

Yürüttükleri çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren ekipler, daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencileri başta deprem olmak üzere olası afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendiren ekipler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet öncesinde hazırlıklı olmanın önemini anlattı.

Kaynak: AA
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