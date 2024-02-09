Hakkari'de "Depreme Hazır Bir Hakkari İçin İlçe Bazlı Yapı Stoku Toplantısı" yapıldı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçelerin yapı stokunu güçlendirip depreme dayanıklı hale getirilmesi için yapılabilecek çalışma ve projeler ele alındı.
Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, depreme dirençli şehirler inşa etmeleri gerektiğine vurgu yaparak, öncelikli hedeflerinin daha sağlam bir yapı stoku oluşturmak olduğunu ifade etti.
İlk etapta 500 konutun deprem risk performanslarının çıkarılacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Buna ek olarak, belediyemizce belirlenecek 10 noktaya, içinde enkaz arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak bütün ekipmanların temin edildiği deprem müdahale konteynerleri kurulacak. Hakkari Üniversitesi bünyesinde Deprem Araştırma Laboratuvarı kurulacak. Vatandaşlarımızın konutları için KAROT (bina dayanıklılık testi) yapılacak. Arama kurtarma ekipleri kapsamında Jandarma, Emniyet ve Milli Eğitim müdürlükleri bünyesinde toplam 57 tim, 870 personel planlandı. Kurulacak ekiplerle mevcuttaki iş makinalarının eşleşmesinin yapılıp, acil durumda hangi iş makinasının hangi ekip ile işbirliği içinde olacağı da önceden belirlenecek. AFAD ile koordineli şekilde ekipman listesi çıkarılacak. Temini bir an evvel yapılacak. İleride biz de bu iradenin bir parçasıydık demek için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Kurumlar arası işbirliği çok önemli."
Toplantıya, vali yardımcıları Furkan Berber, Tayyar Emre Mahmutoğlu, Buğra Karadağ, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve kurum amirleri katıldı.
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