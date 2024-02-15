Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi - Son Dakika
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Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Hakkari\'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 188 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 177, Palandöken'de 160, Sarıkamış'ta 155, Yalnızçam'da 74, Uludağ'da 70, Kartepe'de 53, Erciyes'te 51, Ovacık ve Haserek'te 40, Davraz ve Ilgaz'da 35, Murat Dağı ve Mersivan'da 32, Denizli'de 26, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Kop'ta 23, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Abalı'da 8, Hazarbaba'da ise 5 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.

15.02.2024 11:25  Güncelleme: 11:25
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 188 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 188, Kartalkaya'da 177, Palandöken'de 160, Sarıkamış'ta 155, Yalnızçam'da 74, Uludağ'da 70, Kartepe'de 53, Erciyes'te 51, Ovacık ve Haserek'te 40, Davraz ve Ilgaz'da 35, Murat Dağı ve Mersivan'da 32 Denizli'de 26, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Kop'ta 23, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Abalı'da 8, Hazarbaba'da ise 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez15.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-40
KartalkayaKY-3-1
SarıkamışKY-43
PalandökenKKY-30
ErganKKY-11
ErciyesHKY-34
KartepeKY-11
UludağKY-42
ÇambaşıKY15
YıldıztepeKY13
MersivanY35
YalnızçamKY-62
IlgazKY-12
Yıldız DağıKKY26
ZiganaKY-03
KopY13
DenizliKY-41
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağışlı)

Kaynak: AA

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