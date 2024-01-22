 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyeye Ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 152, Palandöken'de 149, Sarıkamış'ta 138, Ergan'da 117, Erciyes'te 80, Kartepe'de 63, Uludağ'da 45, Çambaşı'nda 33, Yalnızçam ve Hesarek'te 31, Mersivan'da 29, Ilgaz'da 28, Yıldız Dağı'nda 25, Yıldıztepe'de 20, Zigana ve Gevaş'ta 15, Kop'ta 13, Denizli'de 10, Murat Dağı'nda 8, ve Keltepe'de 5 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.

Hakkari\'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyeye Ulaştı
22.01.2024 - 12:33,
Abone Ol

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 158, Kartalkaya'da 152, Palandöken'de 149, Sarıkamış'ta 138, Ergan'da 117, Erciyes'te 80, Kartepe'de 63, Uludağ'da 45, Çambaşı'nda 33, Yalnızçam ve Hesarek'te 31, Mersivan'da 29, Ilgaz'da 28, Yıldız Dağı'nda 25, Yıldıztepe'de 20, Zigana ve Gevaş'ta 15, Kop'ta 13, Denizli'de 10, Murat Dağı'nda 8, ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez12.01.2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-4-3
PalandökenÇB-3-1
KartalkayaÇB-14-7
Palandöken-2KY-3-2
SarıkamışKY-6-1
ErganKY-5-3
ErciyesHKY-9-5
UludağÇB-8-5
KartepeHKY-5-3
HaserekKY-3-1
MersivanKY-5-3
IlgazÇB-15-6
Murat DağıP-10-5
ÇambaşıÇB-9-7
Yıldız DağıKY-8-4
GevaşKY-34
YalnızçamKY-6-4
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafir kar yağışlı, P: Puslu, )

Kaynak: AA
YORUMLAR

Toros Dağları, Kartalkaya, Erciyes, Hakkari, Hava Durumu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:11:30. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement