Hakkari'de karla karışık yağmur nedeniyle heyelan ve taşkınlar meydana geldi - Son Dakika
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Hakkari'de karla karışık yağmur nedeniyle heyelan ve taşkınlar meydana geldi

Hakkari\'de karla karışık yağmur nedeniyle heyelan ve taşkınlar meydana geldi

Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle heyelan ve taşkınlar meydana geldi, bazı yollar kapandı. Durankaya beldesinde Şivekür Tepesi mevkisinde yol ulaşıma kapandı. Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Ağaçlı ve Ağılcık mezralarının ulaşımını sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Dağlıca kara yolu da Yeşiltaş ve Dağlıca köyleri arasında taşkın ve yoldaki çökme nedeniyle kapandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

19.03.2024 20:43  Güncelleme: 20:47
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Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle heyelan ve taşkınlar meydana geldi, bazı yollar kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara yol açtı.

Durankaya beldesinde, 2 bin 700 rakımlı Şivekür Tepesi mevkisinde etkili olan yağışlar sonucu yol, ulaşıma kapandı.

Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Ağaçlı ve Ağılcık mezralarının ulaşımını sağlayan yolda da heyelan meydana geldi.

Heyelan ve Hirmin Deresi'nin taşması sonucu kapanan yol, bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Dağlıca kara yolu da Yeşiltaş ve Dağlıca köyleri arasında meydana gelen taşkın ve yoldaki çökme nedeniyle kapandı.

Karla karışık yağmurun etkisini sürdürdüğü kentte, ekiplerin söz konusu bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de karla karışık yağmur nedeniyle heyelan ve taşkınlar meydana geldi - Son Dakika

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