Hakkari'de Köpek Kimliklendirme Projesi - Son Dakika
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Hakkari'de Köpek Kimliklendirme Projesi

Hakkari\'de Köpek Kimliklendirme Projesi
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Hakkari'de sahipli köpekler kimliklendirildi ve aşılandı, sokaklarda sahipsiz köpek sayısı azaltılacak.

Hakkari'de sahipli köpeklerin sokağa salınmasının önlenmesi ve köpek popülasyonunun kontrol altında tutulması amacıyla yürütülen proje kapsamında, sahipli olan yaklaşık bin köpek kimliklendirilerek aşıları yapıldı.

Hakkari Valiliği, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile geçen yıl şubat ayında hayata geçirilen "Sahipli Köpeklerin Ücretsiz Olarak Kimliklendirilmesi ve Aşılanması Projesi" devam ediyor.

Ekipler, proje kapsamında mahalle ve köyleri gezerek vatandaşları proje hakkında bilgilendiriyor.

Sahipli köpekleri deri altı mikroçip yöntemiyle kimliklendiren ekipler, hayvanların aşılarını da yaparak halk sağlığının korunmasını hedefliyor.

Son olarak Merga Bütan Yaylası'na çıkan ekipler, çadırlarda konaklayan hayvan yetiştiricileriyle bir araya geldi, 4 çoban köpeğini kimliklendirdi.

Mikroçip, pasaport ve aşılama bedellerinin İl Özel İdaresi tarafından karşılandığı proje çerçevesinde şu ana kadar yaklaşık bin sahipli köpeğin kimliklendirilmesi sağlandı.

Sahipsiz köpeklerin büyük bölümü de İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince barınaklara götürülerek koruma altına alındı.

"Sahipli köpekleri kayıt altına alıyoruz"

Veteriner hekim Ahmet Darıyeri, AA muhabirine, sahipli köpekleri kimliklendirerek pasaportlarını sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Hayvanların aşılarını da yaparak olası risklerden koruduklarını anlatan Darıyeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahipli hayvanlar genellikle çoban köpekleri oluyor. Mahallelere, köylere ve yaylalara gidiyoruz. Bulduğumuz sahipli köpekleri kayıt altına alıyoruz. Deri altı çip yöntemini uyguladıktan sonra kuduz aşılarını yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık bin sahipli köpek kimliklendirildi ve aşılandı. Hayvanlarının kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyenler müdürlüğümüze başvuruda bulunabilir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile İl Özel İdaresinin imzaladığı protokol kapsamında işlemler ücretsiz yapılıyor. Sokakta sahipsiz köpek kalmayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek."

Sahipsiz köpeklerin belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerince toplanıp barınaklarda koruma altında tutulduğunu belirten Darıyeri, "Sahipsiz köpekleri sahiplenmek isteyen vatandaşlar barınağa başvurabilir. Bugün de merkeze yakın bir yayladayız. Burada kayıt altına alınmamış 4 köpek vardı. Onları kayıt altına aldık. Kuduz aşılarını yaptık." dedi.

"Bu çalışmayla başıboş köpeklerin önüne geçiyorlar"

Besicilerden Bedel Keskin de küçükbaş hayvanlarını yazın yaylalara çıkardıklarını dile getirdi.

Köpeklere yönelik projeyi önemli bulduklarını ifade eden Keskin, "Ekipler geldi, hayvanlara çip uygulayıp kuduz aşısını yaptı. Çok güzel bir proje. Bu çalışmayla başıboş köpek sorununun önüne geçiyorlar. Sahipli hayvan ile sahipsiz hayvan arasında çok fark var. Biz de köpeklerin sahiplerinin, kimliklerinin olmasını istiyoruz. Her yıl görüyoruz. Öğrencilere, vatandaşlara saldırıyorlar. Bu sayede sokaklar, mahalleler, yollar daha güvenli oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Hakkari, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

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