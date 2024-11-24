Hakkari'de öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü - Son Dakika
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Hakkari'de öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü

Hakkari\'de öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit meslektaşları için yürüyüş yaptı.

24.11.2024 14:47
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Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit meslektaşları için yürüyüş yaptı.

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen öğretmenler, teröristlerin şehit ettiği meslektaşları Şenay Aybüke Yalçın, Esma Karadoğan, Yusuf Elitaş, Neşe Alten ile Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 5 kilometre yürüdü.

Şemsettin Onay Anadolu Lisesi önünde sona eren yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Gençlik Merkezi'nin spor salonunda devam eden etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, çocukları yarına hazırlama konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öğretmenlerin toplumda önemli bir yerinin olduğunu vurguladı.

Programda mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

Programa Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Arik, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Çetin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Çukurca ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın ile öğretmenler, ilçe meydanına kadar yürüdü.

Öğretmenler yürüyüş sırasında Türk bayrağı, Atatürk posteri ile şehit olan meslektaşlarının fotoğrafını taşıdı.

Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunan öğretmenler, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Kaynak: AA

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